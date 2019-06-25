Эксперты сообщили о кибератаке на телекоммуникационные фирмы

Телекоммуникационных предприятий более чем в 30 странах подверглись массовой кибератаке. По данным американско-израильской фирмы Cybereason, специализирующейся на кибербезопасности, хакерами украдены большие объемы личных данных, в том числе касающиеся счетов и соединений, геолокации, а также пароли, сообщила компания во вторник, 25 июня.

Газета The Wall Street Journal указывает, что в ходе кибератаки, получившей названии Operation Soft Cell, целью злоумышленников стали 20 конкретных лиц, в том числе военные, диссиденты и шпионы, имеющие контакты с Китаем.

Cybereason подозревает, что хакерская группировка из Китая на протяжении последних лет путем сложных фишинговых атак проникла в сети как минимум десяти операторов в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Из сообщения непонятно, были ли среди них немецкие провайдеры. Подтверждения этой информации из независимых источников также пока нет.

Под подозрением правительство Китая

Учитывая степень сложности атак, глава Cybereason Лиор Див полагает, что речь идет не о криминальной группировке. По его словам, произвести кибератаки подобного рода способно только правительство страны. При этом использованные программы указывают на то, что нападения совершались из Китая.

Целью злоумышленников, по мнению специалистов по кибербезопасности, было собрать информацию об отдельных правительственных чиновниках, политиках или сотрудниках правоохранительных органов.