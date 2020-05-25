Эксперты СЕ предупреждают об угрозе биооружия после пандемии

После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия, предупреждают эксперты Совета Европы по борьбе с терроризмом. Нынешняя ситуация показала уязвимость современного общества перед вирусными инфекциями и их ужасающий потенциал, говорится в заключении экспертов. Его в понедельник, 25 мая, приводят издания Funke Mediangruppe.
Использование биооружия экстремистами может быть очень действенным и нанести больший ущерб людям и экономике, чем "традиционные" нападения. Некоторые экстремистские группировки уже экспериментировали с таким оружием, сказано в экспертном заключении.
Эксперты призывают страны Европы выработать сильный и скоординированный ответ на эту возможную угрозу. По их мнению, необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.
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