Исследователи, изучающие распространение дезинформации через Facebook, Twitter, Reddit и другие платформы, говорят, что благодаря новой, более изощренной тактике большинству информационных кампаний удалось пережить чистки, которые устраивали социальные сети, и уйти от контроля со стороны правительственных органов.

Американские разведслужбы и правоохранительные органы утверждают, что Россия использовала дезинформацию и другие методы для поддержки избирательной кампании президента Дональда Трампа в 2016 году.

Российское правительство отвергает обвинения во вмешательстве в выборы. Во вторник пресс-секретарь президента России Владимира Путина отказался комментировать сообщения о новом вмешательстве перед промежуточными выборами в Конгресс.

"Мы не можем реагировать на абстрактных аналитиков в области кибербезопасности, ибо мы не знаем, кто они, понимают ли что-то вообще в кибербезопасности и так далее", – заявил Дмитрий Песков, согласно "РИА Новости".

Однако одним явным признаком неизменного стремления России к дезорганизации политической жизни в США стали рассекреченные в октябре обвинения против женщины, работающей бухгалтером в санкт-петербургской компании "Агентство интернет-исследований".

Потратив 12 миллионов долларов на проект по оказанию влияния на выборы в США в 2016 году через социальные сети, компания заложила в бюджет 12,2 миллиона долларов в прошлом году, а затем запланировала расходы в 10 миллионов долларов лишь на первую половину 2018 года, следует из судебных документов.

В обвинительном заключении говорится, что "Агентство интернет-исследований" использовало фейковые аккаунты в социальных сетях, чтобы размещать материалы по проблемам, имеющим политическую окраску, включая межрасовые отношения, контроль над оружием и иммиграцию.

Однако исследователи говорят, что хотя цель распространения разобщающего контента осталась прежней, методы существенно изменились.

Во-первых, распространители контента стали меньше полагаться на чистый вымысел.

Люди стали чувствительнее к полностью выдуманным историям, и Facebook использовал внешние проверки достоверности информации, чтобы по крайней мере замедлить их распространение на своих страницах.

"Мы провели много исследований по фейковым новостям, и пришли к выводу, что люди стали лучше понимать, что это такое, поэтому они стали менее эффективными в качестве тактики", – говорит Присцилла Мориути, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности, а ныне аналитик фирмы Recorded Future, работающей в сфере кибербезопасности.

Вместо этого российские аккаунты стали раздувать истории и распространять интернет-мемы, которые изначально возникли в среде американских ультралевых или ультраправых. Такие материалы кажутся более аутентичными, их труднее идентифицировать как имеющие иностранное происхождение, и их легче производить, чем вымышленные истории.

Рени Диреста, директор по исследованиям в компании New Knowledge, говорит, что ее компания составила список подозрительных российских аккаунтов в Facebook и Twitter, аналогичных аккаунтам, работа которых была приостановлена после выборов 2016 года.

Некоторые из них использовали тему утверждения Бретта Кавано судьей Верховного суда для объединения консерваторов, другие использовали мемы левого движения Occupy Democrats.

Директор Лаборатории цифровой криминалистики при Атлантическом совете Грэм Бруки говорит, что хотя российские аккаунты могут ухватиться за "горячую" тему, отдачу зачастую можно получить от вброса смежных тем.

Но в этом нет необходимости, если основная тема сама по себе существенно обостряет разногласия в обществе. Взять, к примеру, идею "Блэксита" (Blexit) – обращенного к афроамериканцам призыва выходить из Демократической партии. По данным интернет-издания Daily Beast, хэштег Blexit собрал 250 тысяч твитов за 15 часов на прошлой неделе, причем источником 40 тысяч из них были аккаунты, которые ранее участвовали в российских информационных кампаниях.