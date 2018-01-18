Эксперты предрекли интернету скорое разрушение

Масштабные кибератаки могут привести к скорому разрушению целостности глобального интернета, считают эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). Исследование под названием ”Глобальные риски — 2018” было представлено в Женеве, передает ТАСС.
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”Распространение трансграничных вредоносных кибератак может стать наиболее вероятным спусковым крючком для распада под руководством правительств интернета на национальные и региональные "огороженные участки"”, — предупреждают специалисты.

Авторы исследования призывают правительства разных стран кооперироваться в борьбе с международными хакерскими группировками, а также подключить к процессу технологические компании, специализирующиеся на изучении и предотвращении атак. Эксперты предупреждают, что ошибочное определение источника кибератак может привести к удару по непричастным странам, а в крайнем случае — к применению обычного вооружения.

В этой связи специалисты настаивают на выработке правовых норм для кибервойн по аналогии с вооруженными конфликтами. ”Известные концепции, такие как транспарентность, пропорциональность и нераспространение, могли бы быть перекодифицированы для киберсферы”, — отмечается в докладе.

Кроме того, специалисты ВЭФ призывают подумать над международным запретом на применение отдельных классов кибератак.

Lenta.ru
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