Эксперты ООН: Содержание экс-главы Nissan Карлоса Гона в СИЗО было незаконным

Содержание бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в следственном изоляторе в Японии было равносильно незаконному лишению свободы, к такому выводу пришли эксперты ООН.
Они призвали правительство в Токио выплатить бывшему топ-менеджеру компенсацию за понесенный им ущерб. Поместив Гона в СИЗО, Япония нарушила целый ряд статей Всеобщей декларации прав человека, говорится в заключении рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, обнародованном на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в понедельник, 23 ноября.
"Лишение свободы Карлоса Гона с 19 ноября 2018 по 5 марта 2019 и с 4 по 25 апреля 2019, противоречащее статьям 9, 10 и 11(1) Всеобщей декларации прав человека и статьям 9, 10 (1) и 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, было произвольным. Рабочая группа, учитывая все обстоятельства дела, считает, что надлежащим решением будет предоставить Гону закрепленное право на компенсацию и другие компенсации в соответствии с международным правом", - говорится в документе.
Дело Карлоса Гона
Карлос Гон был задержан в Токио 19 ноября 2018 года и арестован по целому ряду обвинений, в том числе по обвинению в нарушении биржевых правил и занижении данных о личных доходах. В апреле 2019 года он был выпущен из-под стражи на жестких условиях, а в декабре бежал на частном самолете в Ливан через Турцию. Согласно сообщениям, Гона тайно пронесли через японскую таможню в большом ящике для музыкальных инструментов. Турецкая полиция в рамках расследования задержала семь человек, включая четырех пилотов.
Гон всегда отрицал выдвинутые против него обвинения и резко критиковал органы юстиции Японии. Он, в частности, заявлял, что его допрашивали без адвоката, содержали в одиночной камере, не выпускали на прогулку и лишали сна. Правительство Японии отвергло обвинения Гона, подчеркнув, что с ним обращались в соответствии с законами этой страны, которые уважают права человека.
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