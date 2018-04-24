Уходу с поста Саргсяна предшествовали несколько дней многочисленных протестов, которые возглавил лидер одной из небольших парламентских партий Никол Пашинян.

Как будут развиваться события дальше и как сложатся отношения Армении с Россией - ее традиционным союзником?

Александр Искандарян, директор Института Кавказа:

Очевидно, будет назначено временное правительство с временным премьер-министром. С большой вероятностью им станет Карен Карапетян - сейчас он занимает пост первого вице-премьера, а при Саргсяне-президенте был премьер-министром. Также возможно, что через какое-то время будут объявлены досрочные выборы. Господин Пашинян тоже займет какой-то пост.

Что касается внешней политики: у этого протеста был исключительно внутренний генезис. Весь протест был направлен на проблемы, связанные с внутренней, а не внешней политикой. Более того, практически все протестные лозунги были сосредоточены на фигуре Сержа Саргсяна.

Протест был персонифицирован и с той, и с другой стороны: со стороны оппозиции его персонифицировал на себе господин Пашинян, а критике, демонизации подвергался Серж Саргсян как символ режима. Лозунги были максимально широкими, чтобы практически любой человек мог их поддержать, внешняя политика, отношения с Россией, с Европой вообще не упоминались. И я не думаю, что могут произойти какие-нибудь изменения, во всяком случае, сейчас.

Степан Григорян, руководитель Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству:

Схема будет такой: после отставки Сержа Саргсяна будет временное правительство, временным руководителем его, по всей видимости, будет Никол Пашинян. После этого будет объявлено о роспуске парламента, потому что формально они об этом договорились, и будут новые парламентские выборы - если я не ошибаюсь, через 40 дней.

Кажется, впервые в истории современной России она повела себя умно, пусть на меня Россия не обидится. Россия не стала вмешиваться, не поддержала [...] власть, которую построил Серж Саргсян, и я искренне поздравляю с этим власти России. Россия поняла, что изменения в Армении неизбежны, что придут новые силы - с ними она и будет говорить.

О внешней политике рано говорить, потому что все равно будут парламентские выборы, в новом парламенте будет новое, отражающее настроение общества видение. Но сегодня можно твердо сказать, что у Никола Пашиняна - а он сегодня лидер оппозиции, - очень взвешенное, нормальное отношение к России. За время его политической деятельности я не чувствовал у него никакого искусственно-отрицательного отношения к России. Про реакцию России на своих митингах они тоже говорили очень выдержанно.

У нас теперь парламентская система, позицию будет определять парламент, и даже премьер будет руководствоваться позицией парламента, но уже сегодня можно говорить, что Пашинян и его силы победят на выборах и никакой опасности для отношений с Россией нет.

Марк Григорян, исполнительный директор Общественного радио Армении:

Серж Саргсян выбрал, как мне кажется, вариант ухода с достоинством: он признал правоту соперников и написал заявление об отставке. Протесты были сильны, вчера на центральной площади Еревана собралось более 100 тысяч человек, некоторые наблюдатели называли цифру в 160 тысяч, и это такое количество людей, мнением которых пренебречь невозможно.

Как мне представляется, Никол Пашинян - сторонник решения вопросов конституционным путем. А это значит, что если мы возвращаемся к президентской форме правления, то это изменение конституции. В Армении конституция меняется на референдуме. Это долгий юридический конституционный процесс.

Если не менять конституцию, то мы должны говорить либо о серии политических договоренностей, в результате которых распускается парламент, либо он не распускается, а создаются какие-то новые коалиции.

Я не знаю, хватит ли у Пашиняна и его парламентской коалиции сил для создания новой правящей коалиции. Если нет, то дальше должны идти политические переговоры между правящей ныне Республиканской партией и движением Никола Пашиняна для того, чтобы прийти к какому-то консенсусу. Мне представляется, что это будут сложные переговоры, но я не вижу другого пути.

Логика бархатных революций заключается в том, что тот, кто ее совершил, и должен взять на себя ответственность за страну. Логика требует, чтобы Никол Пашинян сейчас был у власти и возглавил Армению. Возможно, он захочет эту логику изменить. Пока еще об этом говорить рано.

Серж Саргсян - лидер Республиканской партии, и я не вижу пока предпосылок для того, чтобы он перестал им быть. Другое дело - останется ли Республиканская партия у власти или будут новые выборы и она уйдет в оппозицию. Если на новых выборах Республиканская партия возьмет достаточно голосов, чтобы образовать большинство, - это один вариант развития событий.

Другой вариант - если они окажутся в меньшинстве, тогда Саргсян будет лидером меньшинства. Пока он не отказывался от лидерства в партии, и я думаю, что как для политического деятеля - а он, безусловно, политический деятель, - это возможность продолжать жизнь в политике.