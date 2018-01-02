2017 год стал самым безопасным в истории авиации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчеты голландской авиационной консалтинговой фирмы To70 и Aviation Safety Network.
© Reuters / Scanpix

To70 подсчитала, что в прошлом году на каждые 16 миллионов крупных коммерческих пассажирских рейсов приходился один несчастный случай со смертельным исходом. В отчете фирмы отмечается, что они учитывали только происшествия с воздушными судами с массой более 5,7 тонн, пишет портал телеканала "Дождь".

Подсчеты компании показали, что в 2017 году в сфере авиации произошло 111 несчастных случаев, в двух из них погибли 13 человек. При этом не было ни одной авиакатастрофы, связанной с незаконным вмешательством. В 2016 году произошел 71 несчастный случай только в граждаснкой авиации, шесть из которых закончились смертельным исходом.

По данным Aviation Safety Network, в 2017 году в авиации произошло десять несчастных случаев, в результате которых погибли 79 человек. В это число входят и инциденты с грузовыми самолетами. В 2016 году произошло 16 авиакатастроф с 303 жертвами.

Aviation Safety Network считает, что 2017 был "самым безопасным когда-либо годом по числу несчастных случаев со смертельным исходом и количеству жертв". Организация также обратила внимание, что за последние два десятилетия смертность в сфере авиации во всем мире неуклонно падает.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Аятолла Хаменеи обвинил врагов Ирана в организации протестов

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил...

Глава МИД Турции надеется на спад потока беженцев в Европу

Ситуация в Сирии "значительно лучше", чем год назад,...

Украина: обнаружено тело пропавшей правозащитницы, в Киеве - протесты (4)

На Украине резонансное убийство правозащитницы...

Беспорядки в Иране: число погибших достигло 22, арестованы сотни (1)

Шестой день массовых акций протеста, которые...

Эксперты назвали 2017 год самым безопасным в истории авиации (1)

2017 год стал самым безопасным в истории авиации. Об этом...

TOP новостей

Темпы эмиграции из Литвы только ускоряются (164)

С момента восстановления независимости количество...

С 1 января тысячи работников в Литве получат уменьшенные зарплаты (21)

С Нового года вступили в силу поправки к закону, которые...

В Литву приедет лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич (12)

3 января в Государственном молодежном театре Литвы...

Грибаускайте заплатила за землю 75 500 евро (9)

В конце декабря прошлого года глава Литвы президент...

Родители стали подавать заявки на "детские" деньги - электронная система зависла (5)

После того как жители Литвы стали подавать заявки на...