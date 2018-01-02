To70 подсчитала, что в прошлом году на каждые 16 миллионов крупных коммерческих пассажирских рейсов приходился один несчастный случай со смертельным исходом. В отчете фирмы отмечается, что они учитывали только происшествия с воздушными судами с массой более 5,7 тонн, пишет портал телеканала "Дождь".
Подсчеты компании показали, что в 2017 году в сфере авиации произошло 111 несчастных случаев, в двух из них погибли 13 человек. При этом не было ни одной авиакатастрофы, связанной с незаконным вмешательством. В 2016 году произошел 71 несчастный случай только в граждаснкой авиации, шесть из которых закончились смертельным исходом.
По данным Aviation Safety Network, в 2017 году в авиации произошло десять несчастных случаев, в результате которых погибли 79 человек. В это число входят и инциденты с грузовыми самолетами. В 2016 году произошло 16 авиакатастроф с 303 жертвами.
Aviation Safety Network считает, что 2017 был "самым безопасным когда-либо годом по числу несчастных случаев со смертельным исходом и количеству жертв". Организация также обратила внимание, что за последние два десятилетия смертность в сфере авиации во всем мире неуклонно падает.
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