Расположенный в Риге Передовой центр НАТО по вопросам стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) при участии харьковской компании Singularex выпустил доклад о том, как соцсети борются с бот-фермами - частными и государственными организациями, которые манипулируют показателями вовлеченности аудитории.

Накрутки в соцсетях используют в коммерческих, реже - политических целях. В 2018 году главам Facebook и Twitter пришлось отчитываться в Конгрессе США о том, почему они не предотвратили попытки российской "фабрики троллей" повлиять на президентские выборы в этой стране через сеть фальшивых аккаунтов. В том же году Facebook открыла подразделения по борьбе с фальшивыми аккаунтами в Дублине и Сингапуре, назвав их "военными комнатами" (журналистов пустили туда всего на несколько минут, запретив им общаться с сотрудниками, писал New York Times).

Крупные соцсети и рекламные компании также договорились об общих принципах противодействия дезинформации - свод правил опубликован на сайте Европейской комиссии.

Несмотря на эти усилия, рынок накруток продолжает цвести, отмечают эксперты НАТО. Первые бот-фермы - сервисы, где можно купить фальшивую популярность в соцсетях, - появились в России. Западные сервисы долгое время перепродавали услуги российских коллег, которые продолжают доминировать на этом рынке, говорится в докладе (есть в распоряжении Би-би-си).

Кто закупает лайки

Эксперты пошли дальше и закупили тысячи комментариев, просмотров, лайков и подписчиков в самых популярных социальных медиа для нейтральных постов, таких как поздравления с Новым годом. 300 евро распределили между 16 популярными бот-фермами, 11 из которых эксперты определили как российские. Кроме того, подопытными стали два немецких сервиса, а также польский, итальянский и французский. Их названия эксперты не оглашают.

Собрав лайки и комментарии под своими постами, авторы исследования составили базу данных из 18 тыс. фальшивых аккаунтов. Поскольку одни и те же аккаунты использовались для отработки разных заказов, экспертам удалось отследить других накрутчиков, примерно 10% из которых оказались связаны с политикой и госуправлением. Фальшивые показатели вовлеченности закупались для 721 страницы политической направленности, 52 страниц госорганов, включая две официальные страницы президентов.

Ничьи имена эксперты не называют, но отмечают, что большая часть выявленных политических манипуляций не распространялась на западные страны.

Впрочем, названия возможных клиентов бот-ферм всплывают в прессе: в 2019 году группа американских исследователей обнаружила [1, 2] неестественную активность в соцсетях антиэмигрантской партии "Альтернатива для Германии". Она собрала в четыре раза больше комментариев и в шесть раз больше репостов, чем все остальные партии, баллотировавшиеся в Европарламент, вместе взятые. Ни одной партии не удавалось добиться такого доминирования в "Фейсбуке" во время свободных выборов, говорится в исследовании.

При этом тысячи самых активных "сторонников" "Альтернативы для Германии" носили несуществующие имена и фамилии, пока массово не были переименованы. Так, аккаунт по имени Ew впоследствии стал Марианной, а Ch - Тамарой. Некоторые подобные аккаунты публиковали у себя посты на арабском и русском языках.

В пресс-службе "Альтернативы для Германии" обратили внимание, что американские ученые используют сослагательное наклонение. ""Альтернатива для Германии" не использует фальшивые аккаунты. Нет смысла продвигать повестку с поддельными учетными записями по важным социальным вопросам. На наших официальных платформах в соцсетях разрешается свободно выражать то, что им запрещено в других местах", - говорится в комментарии для Русской службы Би-би-си.

Как реагируют соцсети

Эксперты НАТО считают, что саморегулирования соцсетей недостаточно для решения проблемы. По их данным, хуже всего социальным медиа удается справиться с фальшивыми комментариями и просмотрами. Чуть лучше обстоят дела с удалением фальшивых аккаунтов и подписчиков. Вот как эксперты описывают защитные механизмы соцсетей:

"Фейсбук" напоминает крепость с грозной защитой, обращенной во внешний мир, однако квалифицированные акторы по-прежнему способны взять штурмом эти стены. Патрулирование и надзор внутри этих стен гораздо менее эффективны. На 10 евро в "Фейсбуке" удалось закупить 1204 лайка, 11 тыс. просмотров, 990 подписчиков.

Стоимость манипулирования в "Инстаграме" была самой низкой для всех типов манипуляций - лайков, просмотров, комментариев, подписчиков. Поставщики услуг по манипулированию считают "Инстаграм" самой простой платформой для работы. Соцсеть также плохо справляется с блокировками. За 10 евро можно купить 4 тыс. лайков, 13 тыс. просмотров и 3,8 тыс. подписчиков.

"Твиттер" в настоящее время - самая эффективная платформа в плане противодействия бот-фермам. Купить фальшивые взаимодействия в "Твиттере" сложнее, результат - не такой равномерный, как на остальных платформах. Хотя "Твиттер" эффективно блокирует новые недостоверные аккаунты, наследие неудачных попыток борьбы со спамом все еще влияет на платформу. В 10 евро обойдутся 2 тыс. лайков, 4,3 тыс. просмотров, 2,4 тыс. подписчиков.

YouTube - худший в плане удаления недостоверных учетных записей, но лучше всего справляется с накрутками лайков и просмотров. Во многих отношениях YouTube является наименее прозрачной платформой, поскольку там трудно идентифицировать фальшивые аккаунты. На 10 евро можно разгуляться на 781 лайк, 3 тыс. просмотров, 458 подписчиков.

"Индустрия манипулирования растет из года в год, - говорится в докладе. - Мы не видим ни единого признака того, что манипулировать соцсетями стало дороже или сложнее".