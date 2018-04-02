Отравление в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля свидетельствует о работе специалиста по химии, пишет The New York Times в воскресенье, 1 апреля, со ссылкой на ряд экспертов. Следствие в Великобритании считает вероятным нанесение отравляющего вещества на ручку входной двери в доме Скрипаля.

Подобная процедура требует глубокого знания основ химических процессов, полагает независимый эксперт в области химического оружия Ричард Гатри. По его мнению, нервно-паралитическое вещество необходимо нанести так, чтобы оно осталось на дверной ручке и с высокой долей вероятности попало на кожу после контакта.

Кроме того, обработанный отравляющим веществом предмет не должен вызывать подозрений, отмечает почетный профессор токсикологии университета Лидса Аластер Хей. "Если человек берется за смоченную ядом дверную ручку, у него не должно возникнуть мыслей о возможной попытке отравления", — утверждает профессор. Таким образом, отравление, подобное инциденту в Солсбери, требует специализированных знаний.

Дипломатический кризис

Ранее десятки западных стран объявили о высылке около 150 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, которая первой объявила о выдворении 23 российских дипсотрудников на фоне скандала вокруг отравления бывшего двойного агента и его дочери. Великобритания возложила ответственность за это преступление на Россию и объявила о высылке 23 сотрудников российского посольства в Лондоне. Москва настаивает на своей невиновности и пообещала ввести зеркальные санкции.

В 2006 году бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.