Таунсенд занимал пост в администрации президента США Барака Обамы и занимался вопросами, связанными с безопасностью Европы и НАТО. По его словам, учения "Запад" проводятся не в первый раз, и до сих пор специалисты из "Вашингтона" не уделяли им почти никакого внимания. На этот раз благодаря событиям в Крыму и на востоке Украины учения стали очень заметными.
"Поскольку мы настолько испугались, на Западе про это много писали и говорили. Мы сами обеспечили Владимиру Путину большую пропагандистскую победу, поскольку запугали себя сами. Ему удалось нас запугать, даже не слишком напрягаясь. Я не думаю, что это хорошо - хотя я и сам писал статьи. Мы все это делали", - заявил Таунсенд.
"Главный урок для меня в том, что мы облегчили русским задачу запугать всех. Мы сидели и кричали. Это было похоже на Хэллоуин. Мы кричали в СМИ, и все так перепугались, что это им, по-моему, дало большую пропагандистскую победу", - отметил эксперт.
Таунсенд полагает, что сегодня важная роль принадлежит странам, которые хорошо знают Россию, уже переживали подобные учения, способны анализировать ситуацию и помогать аналитикам в Вашингтоне и НАТО все это исследовать и оценить. По словам эксперта, наступило время для размышлений, и страны Балтии в этом процессе будут очень важными участниками.
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