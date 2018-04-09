Говоря о том, возможно ли в ближайшее время возвращение сирийских беженцев на родину, эксперт заметил: "Министр иностранных дел Германии Хайко Мас получил представление об "Азраке", крупнейшем лагере беженцев на Ближнем Востоке, и вернулся из Иордании в Берлин с осознанием того, что добровольное возвращение беженцев в Сирию в обозримом будущем — это иллюзия".

"Если бы "Азрак" находился в Германии, то он был бы шестым по величине городом страны. В "Азраке", расположенном вблизи границы с Сирией, большинство людей живет в условиях крайней бедности. Лишь у немногих есть работа, и как беженцы они находятся на нижней ступени социальной лестницы", — сказал Херманн.

"Однако в Сирию они возвращаться не хотят. На родине, которую они вынуждены были покинуть из-за войны, им было бы еще хуже, поскольку до конца вооруженного противостояния в Сирии так же далеко, как и до "плана Маршалла" по восстановлению страны.

Вдобавок Сирия разрушена так же, как Германия после Второй мировой войны. Из-за продолжающегося насилия, заминированных территорий, а также большого числа вооруженных группировок в стране сохраняется опасность получить увечье или быть убитым", — добавил немецкий обозреватель.

По его словам, "многие не могут вернуться в свои дома, если те вообще еще стоят. Ведь во время войны немало районов, где ранее проживали представители разных конфессий, были "зачищены". Рассказы немногочисленных сирийцев, вернувшихся на родину, лишают кого бы то ни было последних иллюзий. Опросы ООН, проводимые среди беженцев, свидетельствуют о том, что, хотя многие хотели бы вернуться в Сирию, в ближайшем будущем они этого делать не намерены.

Это относится и к беженцам, которым, спасаясь от войны, удалось добраться до Германии. Новую жизнь они начали в трудных условиях. Но кто из них хотел бы вернуться домой, если родина разрушена и они уже начали новую жизнь в другой, мирной стране? Возвращение беженцев возможно только в результате политического урегулирования и долгосрочного прекращения войны, что пока в далекой перспективе, и обеспечения устойчивого порядка, при котором будет возможность дать людям работу и предоставить необходимую инфраструктуру. Но сегодня найти решение этих проблем не представляется возможным. "Военные" беженцы рискнули вернуться в Сирию, чтобы их семьи не распались", — делает вывод Херманн.