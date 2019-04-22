Россия не использует ситуацию с выборами для обострения конфликта на Донбассе. Такое мнение "Главреду" высказал военный эксперт Олег Жданов.
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"Не нападет Путин, потому что нечем. Дело в том, что война – это не прогулка на пикник. Она требует масштабной подготовки во всех сферах, начиная с людской и заканчивая финансовой. Потому что без солдата ни одна война еще не происходила. Пока что мы не в фильме "Терминатор", когда роботы могут воевать против людей. Ситуация, какая была, такая и осталась", - говорит Жданов.

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По его словам, ни военных, ни политических мотивов даже для какой-то конфронтации на Востоке Украины для Российской Федерации на сегодня нет.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщал, что на Донбасс прибыли новые кураторы из России для того, чтобы контролировать местных боевиков "ЛДНР".

УНИАН
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