В докладе говорится, что ранения в результате атаки могут получить почти 8 миллионов человек. Это могло бы произойти, если бы КНДР нанесла удар всеми имеющимися в ее распоряжении боеголовками.

В докладе отмечается, что сейчас в распоряжении страны — 20-25 ядерных боеголовок мощностью 15-25 килотонн.

В начале октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон пытался начать переговоры с Пхеньяном, но эти попытки оказались безуспешными.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт также заявила о неготовности КНДР к переговорам о мирном урегулировании.

В начале сентября Пхеньян провел мощнейшие за историю КНДР испытания ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "рокетмэном" и не исключил применения военной силы против Северной Кореи в случае угрозы для США.

Ким Чен Ын в ответ заявил о готовности КНДР "укрощать огнем" "сумасшедшего американского старика".

US discussions of military options raises risk of military escalation by #NorthKorea--Michael Zagurek shows human cost if DPRK were to launch #nuclear attack on Seoul or Tokyohttps://t.co/jescZwcTNX

— 38 North (@38NorthNK) 4 октября 2017 г.