В докладе говорится, что ранения в результате атаки могут получить почти 8 миллионов человек. Это могло бы произойти, если бы КНДР нанесла удар всеми имеющимися в ее распоряжении боеголовками.
В докладе отмечается, что сейчас в распоряжении страны — 20-25 ядерных боеголовок мощностью 15-25 килотонн.
В начале октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон пытался начать переговоры с Пхеньяном, но эти попытки оказались безуспешными.
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт также заявила о неготовности КНДР к переговорам о мирном урегулировании.
В начале сентября Пхеньян провел мощнейшие за историю КНДР испытания ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "рокетмэном" и не исключил применения военной силы против Северной Кореи в случае угрозы для США.
Ким Чен Ын в ответ заявил о готовности КНДР "укрощать огнем" "сумасшедшего американского старика".
US discussions of military options raises risk of military escalation by #NorthKorea--Michael Zagurek shows human cost if DPRK were to launch #nuclear attack on Seoul or Tokyohttps://t.co/jescZwcTNX
— 38 North (@38NorthNK) 4 октября 2017 г.
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