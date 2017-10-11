В интервью агентству LETA эксперт отметил, что военные учения, например, российско-белорусские маневры "Запад-2017", — это послание России странам Запада, она хочет показать себя намного более сильной, чем есть на самом деле, чтобы напугать страны НАТО, деморализовать и внести разлад внутри альянса.

"У НАТО — большие военные способности, наши государства намного богаче России и у нас есть демократические ценности. Думаю, что именного этого испугался президент России Владимир Путин — он боится западных ценностей, поэтому старается уничтожить надежды Украины и Грузии на прозападное будущее. Мы не позволим ему этого сделать", — уверен Вершбоу.

По мнению эксперта, Россия занимается кибератаками и применяет все возможные средства, начиная с сообщений в личных телефонах военнослужащих НАТО и заканчивая обширной пропагандой в СМИ, а также пытается внести раскол и неуверенность внутри альянса.

Бывший заместитель генсека НАТО обратил внимание на то, что фейковые новости и пропаганда — явление не новое, однако с появлением интернета и различных кибертехнологий информацию такого рода можно сделать серьезным оружием при небольших финансовых затратах. Он выразил надежду, что эксперты центра стратегической коммуникации НАТО Stratcom в Риге и центра борьбы с гибридными угрозами в Хельсинки помогут создать стратегию противодействия этим угрозам.

"Мы не предусмотрели, что Россия предпримет недвусмысленные шаги, чтобы вмешаться в президентские выборы в США или использовать украденную информацию в комбинации с экстремистской пропагандой в соцсетях Facebook и Twitter. Но мы уже научились останавливать Россию: во Франции и в Германии ее вмешательство было намного меньшим. Понимание этих нападений — первый шаг решения проблемы", — сказал он.

При этом Александр Вершбоу осторожно оценил размещение миротворческой миссии ООН на Востоке Украины: "Сейчас мы не знаем, насколько серьезно это предложение (размещение миротворцев ООН в Донбассе), во время переговоров увидим, согласится ли Россия на него".

Два года назад Александр Вершбоу предостерег альянс от возможных конфликтов с Россией и призвал страны-члены поддерживать отношения с российскими властями. Он отмечал необходимость поддержания прозрачности в отношениях с целью ликвидации недопонимания и предотвращения инцидентов, которые могут возникнуть в точках соприкосновения сил — "в странах Балтии, в Черном море или в небе над Сирией".