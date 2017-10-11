НАТО следует укрепить свои возможности в вопросе сдерживания (России) и расширить военные учения, но при этом нельзя преувеличивать свою реакцию, чтобы попытки России запугать Запад принесли бы результат, полагает бывший заместитель генерального секретаря альянса Александр Вершбоу.
NATO Deputy Secretary General Alexander Vershbow
© Reuters/Scanpix

В интервью агентству LETA эксперт отметил, что военные учения, например, российско-белорусские маневры "Запад-2017", — это послание России странам Запада, она хочет показать себя намного более сильной, чем есть на самом деле, чтобы напугать страны НАТО, деморализовать и внести разлад внутри альянса.

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"У НАТО — большие военные способности, наши государства намного богаче России и у нас есть демократические ценности. Думаю, что именного этого испугался президент России Владимир Путин — он боится западных ценностей, поэтому старается уничтожить надежды Украины и Грузии на прозападное будущее. Мы не позволим ему этого сделать", — уверен Вершбоу.

По мнению эксперта, Россия занимается кибератаками и применяет все возможные средства, начиная с сообщений в личных телефонах военнослужащих НАТО и заканчивая обширной пропагандой в СМИ, а также пытается внести раскол и неуверенность внутри альянса.

Бывший заместитель генсека НАТО обратил внимание на то, что фейковые новости и пропаганда — явление не новое, однако с появлением интернета и различных кибертехнологий информацию такого рода можно сделать серьезным оружием при небольших финансовых затратах. Он выразил надежду, что эксперты центра стратегической коммуникации НАТО Stratcom в Риге и центра борьбы с гибридными угрозами в Хельсинки помогут создать стратегию противодействия этим угрозам.

"Мы не предусмотрели, что Россия предпримет недвусмысленные шаги, чтобы вмешаться в президентские выборы в США или использовать украденную информацию в комбинации с экстремистской пропагандой в соцсетях Facebook и Twitter. Но мы уже научились останавливать Россию: во Франции и в Германии ее вмешательство было намного меньшим. Понимание этих нападений — первый шаг решения проблемы", — сказал он.

При этом Александр Вершбоу осторожно оценил размещение миротворческой миссии ООН на Востоке Украины: "Сейчас мы не знаем, насколько серьезно это предложение (размещение миротворцев ООН в Донбассе), во время переговоров увидим, согласится ли Россия на него".

Два года назад Александр Вершбоу предостерег альянс от возможных конфликтов с Россией и призвал страны-члены поддерживать отношения с российскими властями. Он отмечал необходимость поддержания прозрачности в отношениях с целью ликвидации недопонимания и предотвращения инцидентов, которые могут возникнуть в точках соприкосновения сил — "в странах Балтии, в Черном море или в небе над Сирией".

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