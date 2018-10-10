"Прошлой ночью мы назвали имя доктора Мишкина, бывшего полковника ГРУ. Сейчас мы продолжаем собирать о нем информацию. Стал известен его родной город. Наши партнеры в России, "Инсайдер", посетили его родной город и поговорили с местными жителями, которые не только подтвердили его личность, но и сообщили, что Мишкин получил звание Героя России. Как оказалось, у его бабушки есть фотография, на которой запечатлено, как он получает награду от Владимира Путина. Тот факт, что Путин отрицал, что он знает что-либо об этом – явная ложь. Таким образом нам удалось уличить его (Путина) во лжи дважды, потому что другой подозреваемый, которого мы идентифицировали, был также Героем России и получил награду лично от Владимира Путина", - заявил основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

Расследователям удалось не только установить дату рождения Петрова-Мишкина, но и место. Это поселок Лойга в Архангельской области. После окончания школы он поступил в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге, где проходил обучение на 4-м факультете, подготавливающем врачей для военно-морского флота, сообщает издание Insider. О деятельности Петрова-Мишкина в ГРУ известно мало. Расследователям удалось установить, что в 2010-м – 13-м годах он не раз бывал в Украине и в Приднестровье. Осенью 2014 года он, как и Боширов-Чепига, получил новую квартиру в Москве.

Власти России отказались комментировать новую информацию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, заявил, что не будет обсуждать доклад Bellingcat.

"Я уже на прошлой неделе вам сообщил, что мы не будем продолжать какие-то дискуссии по каналам средств массовой информации или различных общественных исследовательских организаций. Поэтому в данном случае мы будем придерживаться этой позиции", - заявил Дмитрий Песков.

Расследователи Bellingcat рассказали о результатах своей работы в британском парламенте, по приглашению консервативного депутата Боба Сили.

"Не стоит судить о ГРУ, исходя из их неудач, поскольку у них были и успехи. Я думаю, что последние две операции потерпели неудачу из-за чрезмерных амбиций с их стороны. Не принимая во внимание моральную сторону операции, аннексия Крыма (для России) является достижением. Поэтому не следует списывать их со счетов только потому, что они потерпели неудачу или допустили ошибку в заговоре в Черногории", - отметил ​член парламента Великобритании Боб Сили.

Бывший полковник военной разведки Великобритании Филип Инграм заявил, что доклад Bellingat является позором для ГРУ.

"Доклад подготовлен очень тщательно. Для ГРУ это – позор, поскольку многие детали, упомянутые в расследовании, были найдены в открытых источниках. Интересно, что Мишкин – военный доктор. Получается, что вы используете медиков для заказного убийства? То, что он является Героем России, свидетельствует, что операция тщательно планировалась и была санкционирована на самом высоком уровне в Кремле", - считает эксперт.

Джозеф Фитсанакис, профессор Университета Coastal Carolina, заявил, что ГРУ учится на своих ошибках и впредь не будет допускать подобного.

"ГРУ, как и любая другая спецслужба, учится на своих ошибках. То, что мы видели в Солсбери, – пример операции “старой школы”. Думаю, мы больше не увидим ничего подобного. Да, расследование можно назвать пощечиной ГРУ, но это последняя операция, проведенная таким образом", - отметил он.

Британская полиция в свою очередь отказалась комментировать вопрос о подлинной личности Боширова-Чепиги и Петрова-Мишкина, обвиняемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.