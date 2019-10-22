Если на предыдущем саммите в Варшаве в центре внимания была путинская Россия, отметившая 100-летие начала Первой мировой войны аннексией Крыма и дестабилизацией Донбасса, то теперь, судя по всему, свой юбилей НАТО предстоит пережить под нависшей тенью турецкого правителя Эрдогана.
Recepas Tayyipas Erdoganas
© Sputnik / Scanpix

Его поведение «на ножах» с США - фундаментом НАТО, вызывает все больше очевидную тревогу у практически всех союзников по Североатлантическому альянсу.

Сегодня никто не может ясно предсказать последствия сирийского кризиса, где Турция ведет боевые действия без должной согласованности с позицией НАТО. Как известно, среди членов НАТО нет единства по поводу ситуации в Сирии.

Статьи по теме:
США объявили о готовности Трампа на военный ответ Турции из-за Сирии  (3)
Президент Эрдоган пообещал "разбить головы" курдских бойцов  (1)

На прошедшем VI Варшавском форуме по безопасности упоминался турецкий фактор, который все заметнее играет роль не только на южном фланге НАТО, но и в отношениях Альянса с Россией.

Как известно, несмотря на стремление Вашингтона предотвратить закупку Анкарой у Москвы ЗРК С-400, эти комплексы все же появились в натовской стране. И теперь, учитывая нарастающую активность Турции, к примеру, в Сирии, где в воздухе доминируют российские ВКС, некоторые эксперты стали задаваться вопросом: для кого могут быть предназначены приобретенные С-400?

Есть вопросы к Эрдогану и по поводу согласованной политики НАТО в Черноморском регионе. На Варшавском форуме и последовавшей затем Рижской конференции по безопасности можно было услышать и гипотетические рассуждения экспертов, политиков о возможном исключении Турции из НАТО.

И тревожные ожидания от очередных заявлений Трампа. Так и говорят: чем черт не шутит. Однако, будучи с визитом в Анкаре, генсек НАТО Столтенберг категорически отверг возможность исключения Турции из НАТО.

Интересно, что при этом он сделал акцент на поддержке Турции в обеспечении ее именно системами ПВО. Как приобретенные у России С-400 будут востребованы в таких системах ПВО, ясных ответов пока не слышно.

Ведь против полномасштабного налёта эти российские ЗРК эффективны только в составе широкой интегрированной системы ПВО, то есть натовской. Одним словом, Эрдоган замутил тему. И, очевидно, к удовольствию Путина.

По словам некоторых экспертов, при своенравном характере Эрдогана, да и его американского коллеги, будущее НАТО представляется таким же труднопредсказуемым, как и атмосфера предстоящего 3 декабря Лондонского саммита НАТО.

Белорусский партизан
Статьи по теме:

Путин пригласил Эрдогана в Россию (4)

Президент России Владимир Путин провел телефонный...

Эрдоган выкинул письмо президента США. Трамп писал ему: "Не будь дураком!" (3)

Письмо президента США Дональда Трампа лидеру Турции...

В мире

Эксперт: Эрдоган замутил тему к удовольствию Путина (40)

Если на предыдущем саммите в Варшаве в центре внимания...

В Европе отключили серверы плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России (1)

Серверы стримингового плеера Moonwalk отключили в...

США объявили о готовности Трампа на военный ответ Турции из-за Сирии (3)

Президент США Дональд Трамп "в полной мере готов"...

"Исторический момент". Северная Ирландия легализовала однополые браки и аборты (4)

Закон , разрешающий заключение однополых браков и, при...

Ведущие газеты Австралии вышли с закрашенными первыми полосами (1)

В Австралии — протест журналистов. В понедельник...

TOP новостей

Спикер Cейма Литвы сохранил за собой пост (48)

Глава литовского парламента Викторас Пранцкетис...

Суд продлил арест Палецкиса: это меньше, чем предлагала прокурор (169)

Во вторник Каунасский окружной суд отчасти...

Gaisras Alytuje Gaisras Alytuje. Fotografuota 2019.10.17 16.30 val. Gaisras Alytuje

Алитусскую компанию, на которой произошел пожар, регулярно проверяли: работала, несмотря на нарушения (17)

Пожар на алитусской компании по переработке покрышек...

Карбаускис признает: неясно, есть ли у правящих большинство (34)

Лидер Союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис...

В Островце количество жителей удвоится: новые многоквартирные дома построены для специалистов из России (286)

Островец от литовских городов подобной величины...