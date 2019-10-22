Его поведение «на ножах» с США - фундаментом НАТО, вызывает все больше очевидную тревогу у практически всех союзников по Североатлантическому альянсу.

Сегодня никто не может ясно предсказать последствия сирийского кризиса, где Турция ведет боевые действия без должной согласованности с позицией НАТО. Как известно, среди членов НАТО нет единства по поводу ситуации в Сирии.

На прошедшем VI Варшавском форуме по безопасности упоминался турецкий фактор, который все заметнее играет роль не только на южном фланге НАТО, но и в отношениях Альянса с Россией.

Как известно, несмотря на стремление Вашингтона предотвратить закупку Анкарой у Москвы ЗРК С-400, эти комплексы все же появились в натовской стране. И теперь, учитывая нарастающую активность Турции, к примеру, в Сирии, где в воздухе доминируют российские ВКС, некоторые эксперты стали задаваться вопросом: для кого могут быть предназначены приобретенные С-400?

Есть вопросы к Эрдогану и по поводу согласованной политики НАТО в Черноморском регионе. На Варшавском форуме и последовавшей затем Рижской конференции по безопасности можно было услышать и гипотетические рассуждения экспертов, политиков о возможном исключении Турции из НАТО.

И тревожные ожидания от очередных заявлений Трампа. Так и говорят: чем черт не шутит. Однако, будучи с визитом в Анкаре, генсек НАТО Столтенберг категорически отверг возможность исключения Турции из НАТО.

Интересно, что при этом он сделал акцент на поддержке Турции в обеспечении ее именно системами ПВО. Как приобретенные у России С-400 будут востребованы в таких системах ПВО, ясных ответов пока не слышно.

Ведь против полномасштабного налёта эти российские ЗРК эффективны только в составе широкой интегрированной системы ПВО, то есть натовской. Одним словом, Эрдоган замутил тему. И, очевидно, к удовольствию Путина.

По словам некоторых экспертов, при своенравном характере Эрдогана, да и его американского коллеги, будущее НАТО представляется таким же труднопредсказуемым, как и атмосфера предстоящего 3 декабря Лондонского саммита НАТО.