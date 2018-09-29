Балтийские страны маленькие, поэтому для их безопасности нужны союзники, чтобы держаться вместе и выжить, подчеркнул, выступая на ежегодном форуме по вопросам безопасности и обороны "Рижская конференция" директор центра киберзащиты НАТО в Таллине Свен Саков.
Ryga
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В ходе дискуссии "1918-2018: век стратегических уроков" он отметил, что у столетней истории можно многому поучиться, но главный стратегический урок в том, что у истории необходимо учиться и извлекать правильные уроки. В 1918-1920 году страны Балтии выиграли войну против большевиков благодаря идеалистам, а не реалистам, считает Саков.

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"Позднее именно реалисты потеряли свободу балтийских государств в 1939-1940 году. Еще один урок — быть терпеливыми, ведь США говорили о том, можно ли признать оккупацию стран Балтии, в 1940 году, но чтобы вернуть независимость потребовалось 50 лет. В этом смысле можно провести параллели с оккупацией Крыма и ее признанием или непризнанием", — сказал он.

Балтийским странам не следует думать, что они находятся в полной безопасности, поскольку есть много проблем, и в обороне не хватает многого — не только солдат, но и различных военных систем, добавил эксперт.

Между тем экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга отметила, что количество солдат в странах Балтии не имеет большого значения. "Главное, если в Балтии с российской стороны будет убит американский или британский солдат, то это будет объявлением войны, и неважно, сколько солдат тут находится", — пояснила она.

Вике-Фрейберга и экс-министр обороны Польши Антоний Мацеревич призвали учиться на ошибках, связанных с пактом Молтова-Риббентропа. "Важнейший урок для Европы и нашего региона в том, что надо остерегаться таких ситуаций, какая возникла после подписания этого пакта. Надо также понимать, кто наши политические друзья, а кого нам следует остерегаться", — подчеркнул Мацеревич.

Как сообщалось, сегодня в Латвийской национальной библиотеке открылась ежегодная "Рижская конференция", в которой участвуют более 700 экспертов в области внешней политики, дипломатии и обороны.

В рамках конференции предусмотрены 13 дискуссионных сессий различных форматов. В этом году в ее программу включены такие темы, как будущее НАТО, "Brexit" и влияние России на международной политической арене. Среди гостей конференции — президенты нескольких стран, министры, послы и политологи.

rus.delfi.ee
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