В Норвегии по примеру Дании, Швейцарии и Нидерландов решили провести эксперимент, в ходе которого наиболее зависимым наркоманам будут выписывать бесплатный героин. Ранее испытание программы терапии героином вызвало неоднозначные оценки у датчан, швейцарцев и голландцев.
Однако, власти Норвегии надеются таким образом улучшить качество жизни наркоманов, сократить количество случаев передозировки, а также уменьшить количество преступлений.
Сейчас директорат по вопросам здравоохранения и социальных дел пытается определить, каких пациентов следует включить в экспериментальную программу, как ее можно воплотить и сколько она будет стоить.
«Мы надеемся, что это улучшит качество жизни некоторых наркозависимых, к которым у нас сейчас нет доступа и которым не помогают существующие программы», - заявил министр здравоохранения Норвегии Бент Гойе.
Страна фьордов собирается запустить свою программу героиновой терапии в 2020 году. По предварительным подсчетам, ею могут воспользоваться до 400 наркозависимых.
Между тем, правительство Канады намерено узаконить употребление героина. Такой шаг должен помочь снизить смертность среди канадцев от употребления некачественных наркотиков, сообщает информационный портал l24.lt со ссылкой на издание The Guardian.
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