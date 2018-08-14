В Норвегии по примеру Дании, Швейцарии и Нидерландов решили провести эксперимент, в ходе которого наиболее зависимым наркоманам будут выписывать бесплатный героин. Ранее испытание программы терапии героином вызвало неоднозначные оценки у датчан, швейцарцев и голландцев.
Однако, власти Норвегии надеются таким образом улучшить качество жизни наркоманов, сократить количество случаев передозировки, а также уменьшить количество преступлений.
Сейчас директорат по вопросам здравоохранения и социальных дел пытается определить, каких пациентов следует включить в экспериментальную программу, как ее можно воплотить и сколько она будет стоить.
«Мы надеемся, что это улучшит качество жизни некоторых наркозависимых, к которым у нас сейчас нет доступа и которым не помогают существующие программы», - заявил министр здравоохранения Норвегии Бент Гойе.
Страна фьордов собирается запустить свою программу героиновой терапии в 2020 году. По предварительным подсчетам, ею могут воспользоваться до 400 наркозависимых.
Между тем, правительство Канады намерено узаконить употребление героина. Такой шаг должен помочь снизить смертность среди канадцев от употребления некачественных наркотиков, сообщает информационный портал l24.lt со ссылкой на издание The Guardian.
Генерал НАТО рассказал о плане отпора стран Балтии при нападении России
Если русские вторгнутся на территорию стран Балтии,...
Эксперимент в Норвегии: наркоманов обеспечат бесплатным героином (6)
Норвегия отличается высоким уровнем смертности из-за...
В городах Швеции люди в масках подожгли десятки автомобилей (5)
В Гётеборге сгорели более 80 машин, а очаги возгорания...
Число пострадавших из-за землетрясения в Китае возросло до 18
Число пострадавших из-за землетрясения магнитудой 5,...
TOP новостей
Правительство рассматривает два способа снижения числа старых автомобилей в Литве (9)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...
Торговцы автомобилями в Литве наготове: возвращаются киргизы, поднимутся цены (11)
Торговцев автомобилями в Литве ждет золотой век: в...
Где дороже литовские овощи – на рынке или в магазине?
На прилавках магазинов и рынков появились долгожданные...
Прогнозируемый рост цен в Литве вызывает большое беспокойство (23)
Прогнозируемый рост цен в Литве вызывает большое...
Скандал с пытками в российской колонии: реальный кошмар настоящей России (52)
Чемпионат мира по футболу открыл Россию миру с новой...