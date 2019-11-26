Экс-советника Трампа вынуждают свидетельствовать в суде

Бывший советник президента США по правовым вопросам Дон Макган будет вынужден дать показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. В понедельник, 25 ноября, судья Кетанджи Браун Джексон вынесла решение о том, что Макган не может претендовать на полный иммунитет, сообщает CNN.
"Каким бы занятым или важным ни был помощник президента, и какова бы ни была его близость к чувствительным вопросам внутренней и национальной безопасности, президент не имеет права ограждать его или ее от действий, исполнения которых требует закон", - указано в вердикте судьи.
Министерство юстиции намерено опротестовать это решение. Макган также может явиться на слушания и отказаться давать показания, воспользовавшись привилегией представителя исполнительной власти.
Белый дом "освободил" Макгана от показаний
Изначально Макган получил повестку в суд в апреле 2019 года, чтобы дать показания о попытках Трампа воспрепятствовать осуществлению правосудия в рамках расследования, проводимого Палатой представителей Конгресса США. Белый дом заблокировал дачу показаний Макгана, в ответ судебный комитет Палаты представителей оспорил это решение в суде.
Дон Макган упоминается в отчете спецпрокурора Мюллера о расследовании возможных связей Дональда Трампа с Россией. По мнению демократов, он может стать ключевым свидетелем в деле о вероятном вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году.
В сентябре демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента Трампа. Основанием для нее стали подозрения в том, что президент США злоупотреблял властью и требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении вероятного соперника на следующих выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Трампа также подозревают в том, что, пытаясь оказать давление на Зеленского, он заморозил военную помощь Украине.
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