Суд в Вашингтоне в четверг, 20 февраля, приговорил Роджера Стоуна, бывшего советника президента Дональда Трампа, к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по делу о препятствовании расследованию, проводимому Конгрессом США. Расследование касалось возможной связи предвыборного штаба Трампа с Кремлем. Прокуратура ранее требовала для Стоуна от семи лет и трех месяцев до девяти лет тюрьмы.

В ноябре 2019 года Роджер Стоун был признан виновным в лжесвидетельстве, препятствовании правосудию и склонении другого свидетеля к даче ложных показаний. Присяжные сочли доказанным, что экс-советник президента солгал о контактах с представителем сайта WikiLeaks, чтобы получить компрометирующую демократов информацию. Защита Стоуна утверждала, что тот не получил никакого компромата и закон не был нарушен.

Роджер Стоун был одним из фигурантов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Расследование было завершено в марте 2019 года. Спецпрокурор выявил попытки представителей РФ вмешаться в предвыборную гонку, но не смог доказать сговор предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими властями.