Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил о готовности дать показания в Сенате США на слушаниях об отстранении действующего американского президента. "Если Сенат направит мне повестку, я готов дать показания", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Болтона в понедельник, 6 января.

В декабре 2019 года Палата представителей Конгресса США, большинство мест в которой удерживает Демократическая партия, проголосовала за начало процедуры импичмента Дональда Трампа.

В чем демократы обвиняют Трампа

Его обвиняют в злоупотреблении властью с целью заставить иностранное государство вмешиваться в политику США, а также в "беспрецедентном" препятствовании расследованию Конгресса. Американского лидера подозревают в том, что он пытался во время телефонной беседы вынудить президента Украины начать расследование против вероятного соперника Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.

Сенату, большинство в котором составляют республиканцы, предстоит решить, действительно ли президент должен покинуть свой пост. Джон Болтон работал советником Трампа с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года. Причиной его увольнения стали политические разногласия с главой Белого дома.