Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что готов дать показания в Сенате по делу об импичменте президента, если получит соответствующую повестку.
Donaldas Trumpas, Johnas Boltonas
© Reuters / Scanpix

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил о готовности дать показания в Сенате США на слушаниях об отстранении действующего американского президента. "Если Сенат направит мне повестку, я готов дать показания", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Болтона в понедельник, 6 января.

Статьи по теме:
Байден отказался давать показания по делу об импичменте Трампа  (6)
Трамп обвинил демократов в намерении установить социализм в США  (13)

В декабре 2019 года Палата представителей Конгресса США, большинство мест в которой удерживает Демократическая партия, проголосовала за начало процедуры импичмента Дональда Трампа.

В чем демократы обвиняют Трампа

Его обвиняют в злоупотреблении властью с целью заставить иностранное государство вмешиваться в политику США, а также в "беспрецедентном" препятствовании расследованию Конгресса. Американского лидера подозревают в том, что он пытался во время телефонной беседы вынудить президента Украины начать расследование против вероятного соперника Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления якобы использовались возможное приглашение Зеленского с визитом в США и военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов.

Сенату, большинство в котором составляют республиканцы, предстоит решить, действительно ли президент должен покинуть свой пост. Джон Болтон работал советником Трампа с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года. Причиной его увольнения стали политические разногласия с главой Белого дома.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Демократы отказываются передавать дело об импичменте в Сенат. Что происходит? (9)

Процесс импичмента президента Трампа остановился, едва...

Польша может законодательно запретить российскую трактовку истории из-за Второй мировой

Проект резолюции, направленной против российской...

В Иране в давке на похоронах Сулеймани погибли десятки людей

Гостелевидение Ирана сообщает о десятках погибших и...

IKEA заплатит 46 млн долларов за смерть 2-летнего мальчика

Шведский концерн и родители ребенка, погибшего от...

Спикер парламента Эстонии: надеюсь, Путин в Тарту не приедет. Кальюлайд совершила ошибку, пригласив его (5)

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас считает, что президент...

Иран объявил войска США "террористической организацией" (6)

Принятый парламентом в Тегеране законопроект...

TOP новостей

Šviesoforas

Министр и генкомиссар обещают вернуть таблички с зелеными стрелками с завтрашнего дня (31)

Министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич...

Президент поздравил православных и староверов Литвы с Рождеством Христовым (33)

Президент Гитанас Науседа поздравил с наступающим...

Žygimantas Mauricas

Экономист назвал места в столице, где образуются заторы: вопрос времени, когда они станут непроездными (29)

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что...

Vaikų darželis „Išminčiukai“ Vaikų darželis

Цены на частные детские сады в столице: тысячу иногда приходится заплатить до начала посещения (38)

От нескольких сот до больше тысячи евро приходится...

Дебошира из России в Литве обвиняют в покушении на убийство, порче имущества и грабеже (32)

В литовский суд передано дело гражданина Российской...