Бэннон после ухода из администрации Трампа в августе прошлого года вернулся к должности исполнительного председателя совета директоров ультраправого новостного сайта Breitbart News. Однако в январе 2018-го он покинул этот пост.

В минувший четверг бывший политический стратег Трампа во второй раз выступил перед членами спецкомитета палаты представителей конгресса, которые проводят собственное расследование, говорится в статье.

В январе Бэннон отказался отвечать законодателям на многие вопросы о периоде смены президента и о своей работе в Белом доме, сославшись на инструкции, полученные от администрации Трампа. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс позже подтвердила, что конгресс должен прежде согласовать подобные вопросы с Белым домом.

На этот раз Стив Бэннон в течение четырех часов ответил на более 20 вопросов, заданных членами спецкомитета и предварительно одобренных Белым домом.

Как рассказал старший демократ в спецкомитете по разведке нижней палаты конгресса Адам Шифф, единственные вопросы, на которые ответил Бэннон, были те, которые в буквальном смысле составил Белый дом. На все остальные вопросы, выходящие за пределы сценария, экс-советник Трампа отвечать отказался. Теперь законодатели рассматривают возможность предъявить Бэннону обвинение в неуважении к конгрессу.

Напомним, расследование так называемого российского дела - о предполагаемом вмешательства Москвы в выборы и вероятной связи Трампа с властями РФ - проводят ФБР, спецпрокурор Мюллера, а также спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США. Трамп неоднократно отвергал выдвинутые против него подозрения. Власти РФ также опровергают утверждения как абсурдные.