По данным прокуратуры, в ноябре 2019 года, когда в стране продолжались антиправительственные протесты, Моралес связался с другим обвиняемым - производителем коки Фаустино Юкрой. С ним бывший президент якобы согласовал организацию продовольственной блокады и осаду городов во время акций.

Запись разговора Моралеса и Юкры еще в ноябре 2019 года предоставил министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо. На тот момент Моралес уже ушел в отставку и уехал из страны. На записи, как утверждается, Моралес пытался с помощью Юкры прекратить снабжать продовольствием протестующие города Боливии.

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В прокуратуре также потребовали задержать бывшего президента Боливии, который в данный момент находится в Аргентине, где ему предоставлен статус беженца. Сам Моралес, комментируя предъявленные обвинения, написал в своем Twitter, что они "незаконны и неконституционны". По его мнению, это продолжение "систематического преследования" со стороны новых властей Боливии.

Моралес ушел в отставку 10 ноября 2019 года, спустя три недели после начала массовых антиправительственных протестов. Они начались после выборов, на которых были зафиксированы многочисленные фальсификации. Результаты, которые огласила местная избирательная комиссия, были такими: кандидатуру Моралеса якобы поддержали 46,86%, а его соперника Карлоса Месу - 36,72%.

По результатам голосования Моралес занял бы пост в четвертый раз подряд. Впервые он стал президентом Боливии в 2006 году. В 2016 году в стране прошел референдум по отмене конституционного ограничения по числу сроков - эту должность можно занимать не больше двух раз подряд. Несмотря на отсутствие поддержки населения (63% высказались против), Моралес выдвинулся на третий, а потом и на четвертый срок.

После отставки бывший президент Боливии улетел сначала в Мексику, а потом и в Аргентину, где находится до сих пор. Моралесу запрещено баллотироваться в президенты страны, но в феврале 2020 года его зарегистрировали кандидатом в сенат Боливии. Однако в том же месяце Высший избирательный суд страны отказал ему в этом праве.