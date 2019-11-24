Временный президент Боливии Жанин Аньес в субботу, 24 ноября, отвергла попытку ряда сенаторов, представляющих оппозиционные силы, объявить бывшему президенту страны Эво Моралесу амнистию. Ранее Моралеса обвинили в терроризме и подстрекательстве к массовым беспорядкам. "Нам ясно, что каждый, кто совершал преступления, издевался над законом, совершал злоупотребления, не будет амнистирован", - заявила Аньес.
Помимо этого, в субботу сенат Боливии утвердил закон, который разъясняет ряд положений перед новыми президентскими выборами. В частности, закон запрещает всем политикам, которые занимали посты в течение двух последних сроков деятельности законодательных органов, выдвигать свою кандидатуру на ту же должность. Таким образом, участие Эво Моралеса в новых президентских выборах по закону исключено. Кроме того, закон отменяет результаты выборов 20 октября, в рамках которых Моралес, по заявлениям местного избиркома, был избран на пост президента в четвертый раз.
Тем временем в субботу регулярным рейсом из Боливии в Аргентину вылетели дети Моралеса. Как сообщил в твиттере глава МВД временного правительства Артуро Мурильо, дочь политика Эвалис Моралес Альварадо и сын Альваро Моралес Передо вылетели через Перу. Мурильо уточнил, что беспрепятственный выезд был гарантирован по распоряжению Жанин Аньес. "Дети не отвечают за преступления родителей", - написал представитель временного боливийского правительства.
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