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Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов в рамках дела об организации массовых беспорядков в Бишкеке, сообщил Государственный комитет национальной безопасности страны.
Almazbekas Atambajevas
Almazbekas Atambajevas
© Reuters / Scanpix

Как сообщила Интерфаксу представитель Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева, ранее спецназ прибыл к расположенной в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека резиденции бывшего президента.
6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Киргизии из СИЗО, после чего суд перевел его под домашний арест.

В июне Атамбаев был осужден по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета, он также является фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года, когда власти пытались его задержать. Тогда один спецназовец погиб и более 100 пострадали.

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