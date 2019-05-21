Экс-президента Аргентины Кристину Киршнер судят за отмывание денег

В тыкву не превратилась
"Мы верим в наши достижения. Поэтому мы должны относиться к достигнутому позитивно, чтобы эти достижения не были уничтожены", - говорила Кристина Киршнер в 2015 году, покидая пост президента страны, на котором в 2007 году она сменила своего мужа. Семья Киршнер к тому моменту находилась у власти 12 лет.
Оппозиция критиковала правительство Киршнер за коррупцию и провалы в экономической политике: инфляция к тому моменту составляла около 27%.
В своей прощальной речи в качестве президента Киршнер иронизировала: "Я не могу говорить долго, потому что в полночь я превращусь в тыкву". Как минимум в тыкву не превратилась политическая карьера Кристины Киршнер: в 2017 году она заняла кресло сенатора, а в мае 2019 года объявила о своих амбициях стать вице-президентом Аргентины.
Киршнер собралась идти на выборы в тандеме с бывшим главой правительства Альберто Фернандесом, который планирует бороться за пост президента.
"Я убеждена, что эта формула, которую мы предлагаем, лучше всего отражает то, что необходимо Аргентине в этот момент для созыва самых широких социальных, политических, а также экономических слоев", - прокомментировала решение Киршнер.
Президентские выборы в стране состоятся 27 октября. Но посвятить все время избирательной кампании Киршнер не удастся: федеральный уголовный суд страны должен принять решение по делу о коррупции.
"Дело о тетрадях"
В августе 2018 года аргентинская газета La Nacion выпустила громкое расследование - так называемое "дело о тетрадях". Оно основывалось на данных, которые в течение десяти лет заносил в толстые тетрадки в клетку Оскар Центено, водитель бывшего министра планирования кабинета Киршнер.
Центено фиксировал в этих театрадях необычные данные - о дате, времени и адресе доставки мешков с деньгами. Журналисты Le Nacion, изучив эти тетрадки, подсчитали, что общая сумма средств, о которых идет речь, составляет примерно 56 миллионов долларов.
Прокуратура считает, что сумма и того больше - около 160 млн, - и деньги эти были взятками, которые крупные предприниматели платили за получение господрядов.
Обвинение уверено: Киршнер помогала близкому другу семьи, местному крупному бизнесмену Ласаро Баесу, получать государственные подряды на строительство инфраструктуры в провинции Санта-Крус. За период с 2008 по 2013 годы Баес получил контракты на сумму 900 млн долларов. Следствие считает, что при этом стоимость работ была завышена на 15%.
Также экс-президента обвиняют в незаконном обогащении, растрате госсредств и причастности к махинациям в Центральном банке страны.
Но тюрьма Кристине Киршнер вряд ли грозит: статус сенатора дает ей иммунитет от ареста. Теоретически сенат может полностью лишить ее неприкосновенности: в августе подобное решение уже помогло следствию провести обыски в домах сенатора. Но все же снятие неприкосновенности не было полным. Как отмечают аргентинские СМИ, Киршнер пользуется большой поддержкой в сенате и вряд ли останется без иммунитета. А значит, сохранит свободу даже в том случае, если суд признает ее виновной.
Впрочем, несколько уголовных дел, фигурантом которых является Киршнер, могут не помешать ей в предвыборной кампании: в октябре прошлого года организация TresPuntoZero провела опрос общественного мнения и выяснила, что если бы выборы президента Аргентины состоялись в тот же день, 38% опрошенных отдали бы голоса Киршнер, 32% проголосовали бы за действующего президента Маурисио Макри.
"У аргентинцев короткая память"
Сама Кристина Киршнер все обвинения отвергает. Она настаивает, что преследование было инициировано действующим президентом Маурисио Макри.
Эксперты, опрошенные Би-би-си, уверены, что самого Макри устраивает Киршнер в качестве основного оппонента, который все же вызывает у людей больше отторжения, чем симпатии.
Кроме того, как отмечает корреспондент BBC News Mundo Даниэль Пардо, сначала Макри заявлял, что экономические проблемы достались ему в наследство от Киршнер, затем винил в проблемах сложившуюся коррупционную систему, а сейчас утверждает, что "мир считает, что аргентинцы якобы хотят вернуться в прошлое".
Андрес Маламуд, аргентинский политолог из Лиссабонского университета, отмечает три аспекта феномена Киршнер: "Во-первых, сила личности, как с командой [за которую вы болеете]: она может ошибаться, но вы все равно поддерживаете ее до конца. Во-вторых, короткая память у аргентинцев. И, наконец, сравнение: разочарование, которое вызывает правительство Макри, слишком велико".
Еще до того, как стало известно об уголовном деле, Кристину Киршнер пригласили в Санкт-Петербург принять участие в Евразийском женском форуме. Правда, она решила не ехать и направила вместо себя депутата Майру Мендосу, которая передала российскому президенту Владимиру Путину брошюру в поддержку Киршнер.
На брошюре, как отмечало агентство Sputnik, было размещено фото экс-президента Аргентины с подписью: "Аргентина без правового государства".
В годы президентства Кристина Киршнер бывала в России и высказывала поддержку президенту Путину. "Представлять Россию как угрозу кажется мне абсурдным", - говорила она и добавляла: "Сегодня надо больше бояться тех, кто пытается пугать при помощи других".
При Киршнер "Газпром" подписал меморандум о сотрудничестве с Национальной государственной корпорацией нефтегазовых месторождений Аргентины, а главы государств - совместное заявление об установлении российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства.
Президент Путин тепло общался с президентом Киршнер и в ходе совместного телемоста даже так прокомментировал участие коллеги в фестивале аргентинского танго: "Мы, кстати говоря, совсем недавно наблюдали, как вы танцевали на одном из мероприятий политического характера. Это только украсило, мне кажется, политический ландшафт вашей страны. Вы замечательно это делали, очень изящно, и думаю, что абсолютно в аргентинском стиле".
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