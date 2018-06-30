Бывший глава украинского государства Леонид Кравчук предложил Киеву вариант решения проблемы с аннексированным Россией Крымом. О том, какие шаги необходимо предпринять, первый президент Украины рассказал изданию "Обозреватель" в пятницу, 29 июня.
По словам Кравчука, полуострову необходимо предоставить статус национально-культурной автономии. При этом политик уточнил, что соответствующие поправки в конституцию Украины уже готовятся.
Экс-президент напомнил, что за Крымом ранее был закреплен статус территориальной автономии, что "было не очень разумно".
Субъектом власти станут крымские татары
После внесения конституционных поправок субъектом власти на полуострове станут крымские татары, отметил Кравчук.
Кроме того, он добавил, что проблему Крыма необходимо решать отдельно от Донбасса.
Ранее, 18 июня, Европейский Союз продлил еще на год санкции, введенные в отношении Крыма и Севастополя в связи с аннексией полуострова РФ и политикой Москвы на востоке Украины.
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