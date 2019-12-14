Омар аль-Башир авторитарно правил Суданом 30 лет и был свергнут в апреле 2019 года. Международный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в военных преступлениях.
© AFP / Scanpix

Бывший президент Судана Омар аль-Башир приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Такое решение принял суд в суданской столице Хартум в субботу, 14 декабря. Поскольку аль-Баширу уже 75 лет, его отправят не в тюрьму, а в специальное государственное учреждение для пожилых заключенных. Изначально ему грозило лишение свободы сроком до 10 лет.

Приговор вступит в силу после того, как суд примет решение по другому делу против аль-Башира - о подстрекательстве к насилию и соучастии в убийстве демонстрантов, поясняет агентство AFP.

Аль-Башир, авторитарно правивший Суданом последние 30 лет, был свергнут в результате военного переворота в апреле текущего года. Сначала его подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников. В августе начался процесс по делу аль-Башира, которого обвинилисреди прочего во взяточничестве, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты.

Суд в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира

В 2009 году Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира по подозрению в военных преступлениях и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным ООН, с начала конфликта в 2003 году там погибли 300 тысяч человек. Новые суданские власти заявили, что не выдадут свергнутого президента Гааге, а будут судить его на родине.

Deutsche Welle

В мире

В высылке мигрантов из ФРГ участвуют все больше полицейских

В 2005 году при экстрадиции из Германии мигрантов...

УПЦ Киевского патриархата прекратила существование (2)

Ранее Украинская православная церковь Киевского...

Валенса грозит протестами против судебной реформы в Польше

"Ни в коем случае нельзя допустить разрушения...

Экс-президент Судана получил два года заключения за коррупцию (1)

Омар аль-Башир авторитарно правил Суданом 30 лет и был...

Участники конференции ООН по климату не могут согласовать итоговые документы (1)

Основной вопрос на COP25 в Мадриде состоит в том, удастся...

TOP новостей

Arnas Mazėtis, Grasilda Makaravičienė Grasilda Makaravičienė

Представитель пенсионеров Литвы: цены растут каждый час, надо вводить налоги (132)

Парламент Литвы 12 декабря единогласно одобрил...

"Миллионеры на бумаге": эмигрантами из Литвы воспользовались аферисты (10)

"Ты - директор, ты – миллионер. Хочешь – прилетай, бери...

После Нового года прогнозируют хаос: из-за нового порядка возможен рост цен (4)

Представители производителей и импортеров резины для...

В Шяуляй построят самый большой в Европе центр по техническому обслуживанию и ремонту самолетов (31)

В начале 2020 г. в Международном шяуляйском аэропорту...

Вниманию клайпедчан: с 1 января меняется порядок движения на ряде перекрестков города (4)

Согласно новой редакции Правил дорожного движения, с 1...