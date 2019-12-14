Бывший президент Судана Омар аль-Башир приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Такое решение принял суд в суданской столице Хартум в субботу, 14 декабря. Поскольку аль-Баширу уже 75 лет, его отправят не в тюрьму, а в специальное государственное учреждение для пожилых заключенных. Изначально ему грозило лишение свободы сроком до 10 лет.
Приговор вступит в силу после того, как суд примет решение по другому делу против аль-Башира - о подстрекательстве к насилию и соучастии в убийстве демонстрантов, поясняет агентство AFP.
Аль-Башир, авторитарно правивший Суданом последние 30 лет, был свергнут в результате военного переворота в апреле текущего года. Сначала его подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников. В августе начался процесс по делу аль-Башира, которого обвинилисреди прочего во взяточничестве, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты.
Суд в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира
В 2009 году Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира по подозрению в военных преступлениях и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным ООН, с начала конфликта в 2003 году там погибли 300 тысяч человек. Новые суданские власти заявили, что не выдадут свергнутого президента Гааге, а будут судить его на родине.
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