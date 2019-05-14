Экс-президент США сломал бедро

"Президент Картер заявил, что главное беспокойство у него вызывает тот факт, что на этой неделе заканчивается сезон охоты, и он не смог достичь разрешенного законом количества убитых индеек" – говорится в заявлении Центра Картера. "Он надеется, что штат Джорджия позволит ему перенести неиспользованный лимит на следующий год".
"Желаю бывшему президенту Джимми Картеру скорейшего выздоровления после сегодняшней операции на бедре", – написал президент Трамп в "Твиттере". "Он был в таком хорошем настроении, когда мы общались в прошлом месяце – с ним все будет хорошо!".
Картер, который был губернатором Джорджии с 1971 по 1975 год, а также 39-ым президентом США. Бывший арахисовый фермер, ставший политиком, получил Нобелевскую премию мира в 2002 году за свою гуманитарную работу. В августе 2015 года он сообщил, что у него диагностирована меланома.
В 2017 году Картер был ненадолго госпитализирован из-за обезвоживания во время поездки в Канаду. Картер после ухода из Белого дома прожил дольше, чем какой-либо президент в истории США.
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