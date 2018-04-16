Полиция оцепила здание парламента, в котором завтра, 17 апреля, законодатели намереваются избрать нового премьер-министра Армении. Кандидатом от правящей Республиканской партии выдвинут Серж Саргсян, и нет сомнения, что именно он и станет главой правительства, в руках которого, согласно обновленной Конституции, будет сосредоточена вся полнота власти.

Полиция в Ереване во время акции протеста

9 апреля в Ереване прошла церемония инаугурации нового президента Армении Армена Саркисяна. Четвертый по счету президент страны стал первым главой государства, которого выбрал парламент после перехода Армении в 2015 году к парламентской форме правления.

В тот же день были прекращены полномочия президента Сержа Саргсяна, а правительство подало в отставку. Между тем конституционный референдум, согласно которому в стране изменилась форма правления, предполагает делегирование полной власти именно премьер-министру, а не президенту, как было раньше. Более того, полномочия премьера будут еще шире, а президенту, по сути, отводится роль чисто церемониальная.

Парламентская республика - воспроизводство власти Саргсяна

С вечера 13 апреля лидер парламентской оппозиционной фракции "Елк" ("Выход"), председатель партии "Гражданский договор" Никол Пашинян вместе со своими сторонниками начал бессрочную акцию протеста и призвал население страны выйти на улицы. Они перекрыли движение во всем центре города и расположились палаточным городком на площади Франции. На призыв Пашиняна к протестам и гражданскому неповиновению откликнулись десятки тысяч человек.

Как сказал DW Никол Пашинян, Серж Саргсян предпринял все необходимые шаги, для того, чтобы воспроизвести собственную власть. "У него будут неограниченные полномочия, а значит нельзя ждать положительных сдвигов как во внутренней и внешней политике страны, так и в экономике, других сферах жизни", - сказал политик. Он уверен, что на борьбе с коррупцией, опутавшей страну, с клановостью и кумовством можно поставить крест.

"Огромный внешний долг на фоне обнищания населения и безработицы, массовая миграция, несправедливый суд и коррупция, несменяемость власти - вот главные причины недовольства людей, заявил Никол Пашинян. - И если мы позволим Сержу Саргсяну и дальше руководить страной, улучшений не будет".

Оппозиция намеревается блокировать здание парламента с тем, чтобы не допустить завтрашнего голосования. Между тем проспект Баграмяна, на котором расположен парламент, уже оцепили силы правопорядка. "Мы не позволим Сержу Саргсяну стать премьером, а Республиканской партии и дальше влиять на все важные для страны решения", - заключил Пашинян.

У людей не оставалось выбора

Поделиться мнением о нынешних протестах DW попросила президента Ереванского пресс-клуба Бориса Навасардяна. "Можно по-разному оценивать их эффективность, а также обоснованность выдвигаемых требований, но одно бесспорно - главную ответственность за то, что происходит несут, прежде всего, власти страны, цинично и порой в довольно вызывающей форме игнорирующие общественное мнение во многих ключевых вопросах внутренней и внешней политики, делающие процесс принятия важнейших решений все более закрытым и не предполагающим какие-либо публичные обсуждения, консультации с носителями альтернативных мнений", - заявил аналитик.

По его мнению, "эта тенденция проявилась и при подготовке изменений в Конституции Армении в 2015 году, ставших основой для перехода к новой системе государственного правления, и при разработке Избирательного кодекса, по которому, фактически, произошло формирование в 2017 году нынешнего расклада политических сил". При этом и конституционный референдум и парламентские выборы также не воспринимаются большинством как адекватное отражение волеизъявления народа, уверен Навасардян.

"Все последние годы политической оппозиции не удавалось также сформулировать повестку, которая способствовала бы включению граждан в конвенциональные формы участия в политике. Поэтому единственной формой общественной активности в стране, стоящей перед многочисленными вызовами социально-экономического и политического характера, стали уличные протесты и гражданское неповиновение", - заключил Борис Навасардян.

Власть держит паузу

Между тем власти пока довольно сдержанно реагируют на массовые акции протеста, время от времени призывая не блокировать движение центральных магистралей. Однако, по мнению самих участников акций, так долго продолжаться не может, и в случае попытки заблокировать здание парламента, полиция может применить силу.

Пока, считают они, власти сами загнали себя в угол - у президента нет права дать приказ на силовые действия, а премьер-министр, у которого такие полномочия имеются, будет избран завтра. Фактически оппозиция воспользовалась "окном" безвластия. Сейчас акция протеста продолжается. С площади Франции демонстранты направились к зданию парламента. Туда же стянуты силы полиции. Полицейские готовы в случае необходимости применить спецсредства, в том числе светошумовые гранаты и водометы.