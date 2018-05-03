Если проанализировать действия президента РФ Владимира Путина за последнее время, то создается впечатление, что он потерял власть во внутренней политике своего государства и теперь всеми возможными способами пытается ее удержать. Такое заявление в передаче "900 секунд" телеканала LNT сделала экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.
Vladimiras Putinas, Sergejus Lavrovas
© AP / Scanpix

"Я полагаю, что у президента Путина, возможно, проблемы со внутренней политикой, и поэтому он начал особо выделяться агрессивными и исключительными внешнеполитическими выходками. Это чтобы показать, что он все же ответственный, серьезный и заботящийся о безопасности своей земли", — высказалась Вике-Фрейберга.

Vaira Vike-Freiberga
Vaira Vike-Freiberga
© Reuters/Scanpix
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Но, как продолжила экс-президент Латвии, "чем больше Путин пытается демонстрировать свою власть, тем яснее становится, что власть ускользает из его рук".

Ранее в интервью журналу Mājas Viesis Вике-Фрейберга назвала Путина "тренированным и хорошо обученным чекистом, который умеет играть на чувствах людей, очень быстро понять мотивацию и слабые места человека".

"То он этакий царь и смотрит на вас глазами дохлой рыбы, нажимает на вас и пытается запугать. А затем выгоняет из помещения всех переводчиков, устраивается в кресле поудобнее и на немецком языке очень душевно и мило с вами беседует. Да, это человек-хамелеон, но очень одаренный, специально обученный в плане нахождения слабых мест других политиков. В моих глазах это делает его очень значимым в мировом масштабе персонажем, с которым нужно держать ухо востро и не воспринимать его слишком легкомысленно. Он хочет, чтобы к нему относились серьезно. И мне кажется, что он прав — к нему следует относиться серьезно", — пояснила Вике-Фрейберга.

Судя по всему, Вике-Фрейберга описала свой личный опыт общения с Владимиром Путиным, так как данные слова перекликаются с заявлениями, которые она сделала журналу Klubs в 2014 году. По ее словам, Путин во время первой же встречи с ней пытался использовать тактику запугивания.

"Господин Путин пытался меня запугать уже во время первой встречи. Когда это не удалось, он надулся, — заявила экс-президент Латвии. — Но он мог в течение трех секунд нацепить на себя вежливое лицо и превратиться в совершенно другого человека, это он умел. Лицо строгого господина и дружелюбного человека он на самом деле мог менять так же ловко, как открывать и закрывать кран".

По словам Вике-Фрейберги, Путин пытался добиться своего при помощи отношения: "Он пытался создать такой образ представителя большой империи: вы там со своей землишкой что-то пытаетесь… Например, жалуясь по поводу своих соотечественников, рассказывая, как при СССР у нас не было границ, все по-братски могли путешествовать туда-сюда, и как это было прекрасно. Я сказала — знаете, многие мои соотечественники лучше будут со своим латвийским паспортом ездить в Париж и Лондон, а не в Сибирь в вагонах для скота".

"Это было не совсем то направление, в котором он хотел вести разговор", — заметила Вике-Фрейберга.

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