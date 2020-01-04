Три года назад, выступая на гостелевидении, Валдис Затлерс признал, что Латвия совершила три серьезных ошибки в отношении русскоязычных. Первая — не дав гражданства всем родившимся в независимой стране детям. (Что думает экс-президент об этом сейчас — здесь.) Вторая — не признав православное Рождество официальным праздником. Третья будет сделана, если не сохранят, хотя бы частично, образование на русском языке. Вскоре после этого новый министр образования Карлис Шадурскис затеял языковую реформу.

"Когда начался перевод обучения в средних школах полностью на латышский язык, я сказал министру Карлису Шадурскису: "Надо дать что-то взамен", — вспоминает то время Затлерс. — Что? Я предложил элитарные школы. Их может быть не так много — пять-шесть, на большее неспособны. Но там должно быть обучение многим языкам, включая очень глубокое познание русского языка, литературы и культуры. Ведь если смотреть в будущее, то потребность в качественном русском языке возрастет. Понятно, что на бытовом уровне многие его будут знать, но надо на профессиональном, чтобы работать с Россией будущего — может, через 10 лет, а может, через 20. Это реально".

По мнению Затлерса, родители могли бы выбирать для своих детей — "общее образование или специальное в школах, где, скажем честно, мы будем обучать будущую элиту". Причем существовать такие элитные школы, по его мнению, тоже должны за счет государства. "Нам этого сегмента очень хватает. Чтобы люди не говорили: кто там в этом парламенте сидит — они такие же, как мы. Надо поменять отношение. Нам нужны интеллектуалы, которых мы будем обучать и проводить в школах селекцию будущих лидеров страны…"

Он вспомнил, что в свое время в Советском Союзе его учили английской литературе и коммерческой корреспонденции. "Где мне это могло пригодиться? Тогда было непонятно! Но это со мной осталось навсегда. И когда я узнал, что сейчас в английских спецшколах учат только Business English, я сказал, это очень мало, чтобы понять иностранцев, их душу и образ мышления. Все равно, русская, британская или американская это душа. Язык — код ко всему. Если вы знаете код народа, у вас с ним будет намного лучше контакт.

О проводимой сейчас языковой реформе школ Валдис Затлерс говорит: "Главное — не спешить. Эта реформа — не проблема детей. Они с радостью научатся всему, что им покажется интересным. Проблема: готовы ли учителя, их кто-то к этому подготовил? С ними надо работать — с уважением, без запугивания, что всех отправят на пенсию. Надо относиться к этому процессу с пониманием, разобраться, какой школе какая помощь нужна…"

На вопрос, почему Затлерс не претворил свое четкое видение в жизнь, будучи у власти, экс-президент вспомнил, что после избрания выбрал своим приоритетом как раз образование, а не, казалось бы, более соответствующую его профессии медицину: "Образование намного важнее — это наше будущее. И я начал действовать в этой сфере довольно активно. Я пытался соединить учителей средних школ с преподавателями в вузах и учителей начальных школ с учителями основной школы. Потому что между ними была большая дистанция — каждый действовал сам по себе. Но вскоре начался экономический кризис — в приоритете оказались не медицина и образование, а вопрос, как спасти экономику".