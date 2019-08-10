Экс-президент Киргизии Атамбаев арестован после шестичасового допроса

По словам Слесарева, судебное решение об аресте было вынесено в здании Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, куда был приглашен судья Первомайского района столицы страны. "Судья вынес решение арестовать Атамбаева на время проведения следственных мероприятий", — отметил адвокат.

По его оценке, при задержании экс-президента были нарушен ряд процессуальных норм. "Никаких документов о задержании подзащитному предъявлено не было, ему вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения", — подчеркнул адвокат.

Он также добавил, что Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции.

Позднее адвокат добавил, что экс-президент отказался сотрудничать со следствием. "Атамбаев отказался от сотрудничества со следствием и не стал подписывать какие-либо документы", — сказал он. По словам Слесарева, речь идет о постановлении о ходатайстве об изменении меры пресечения, документе о мере пресечения, а также протоколе допроса и других предусмотренных процессуальными нормами бумаг.

В МВД Киргизии заявляют, что обстановка на территории страны, где в прошедшие два дня происходили столкновения между сотрудниками милиции и сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева, стабильная и контролируется правоохранительными органами.

"Ситуация полностью находится под контролем правоохранительных структур, в течение ночи никаких попыток дестабилизировать ее на территории страны не предпринималось", — заявил представитель министерства. По его данным, после разгона в четверг вечером в Бишкеке сторонников бывшего главы государства не было зафиксировано ни одного серьезного случая нарушения общественного порядка. Тем не менее сотрудники милиции продолжают "пристально следить" за происходящими в республике событиями, отметили в МВД.

Ситуация в столице Киргизии и ее южных пригородах обострилась 8 августа после силового задержания в селе Кой-Таш Чуйской области экс-президента. Операция началась в среду, когда спецназ ГКНБ предпринял первую попытку задержания подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности Атамбаева. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление. В ходе столкновений погиб от огнестрельного ранения один боец спецотряда "Альфа".

По последним данным, за медицинской помощью обратились 98 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил Конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.