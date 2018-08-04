Предыдущий президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сказал в интервью журналу Foreign Policy, что Евросоюз спит за рулем, когда дело касается агрессивной деятельности России поблизости от ее границ.
Toomas Hendrikas Ilvesas
© AFP/Scanpix

По словам Ильвеса, череда проблем началась с войны в Грузии, во время которой Запад, по его мнению, допустил ошибки. Он считает, что тогда не нужно было ни отклонять мирный договор в войне в Грузии, ни продолжать сотрудничество с Россией. "С войной в Грузии обошлись как с единичным инцидентом, который ни на что не указывает", — констатировал он.

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На саммите НАТО в 2008 году не проголосовали за стратегию стремления к вступлению Грузии и Украины и покинули саммит с неопределенным и поверхностным заявлением, дав этим зеленый свет России для дальнейших действий, посчитал Ильвес.

Ильвес все-таки обратил внимание, что реакция Евросоюза и НАТО была разная, когда вторглись на Украину, где также сбили пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines MH17 примерно с тремя сотнями пассажиров на борту, но по-прежнему были сговорчивыми.

"Я бы сказал, что Евросоюз спит за рулем, если думать о том, чтобы заниматься Россией, не считая санкций, которые введены преимущественно под давлением определенной страны-члена". — сказал он.

Ильвес также говорил о президенте США Дональде Трампе, его риторике и заметно хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным, сказав, что прежде всего следует смотреть, какую политику администрация Трампа на самом деле ведет, а не исходить из высказываний главы государства, и между ними двумя есть ощутимая разница. Он посчитал, что зачастую речь идет о сказанных без подготовки замечаниях, которые делает Трамп, и в реальности их на самом деле в политику не переносят. "По меньшей мере пока", — отметил он.

rus.delfi.ee
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