Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы

Уголовный суд Каира приговорил бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси к трем годам тюрьмы, признав его виновным в дискредитации системы правосудия. Об этом сообщил в субботу, 30 декабря, на своем сайте Союз египетского радиовещания и телевидения.
Решение вынесено по итогам анализа телевизионного выступления экс-главы государства в 2013 году. По версии следствия, в своем обращении Мурси обвинил одного из судей в том, что тот не признал факта фальсификации результатов предыдущих выборов. При этом прокуратура сочла, что занимавший тогда пост президента Мурси действовал так "с целью разжигания ненависти".
Политика также обязали выплатить 1 млн египетских фунтов (около 47 тыс. евро) компенсации.
Восемнадцать соратников экс-президента, проходивших по этому делу, приговорены к трем годам заключения каждый. Еще пять обязаны перечислить по 30 тыс. египетских фунтов штрафа (1400 евро).
В судьбе Мурси принципиально ничего не изменилось
Приговор суда еще может быть оспорен, но для экс-президента он принципиально ничего не меняет.
Ранее по обвинению в шпионаже в пользу палестинской террористической организации "Хамас" Мурси был приговорен к смертной казни, которую позднее под давлением общественности заменили на пожизненное тюремное заключение. Политику также вынесен обвинительный приговор за причастность к массовому побегу заключенных одной из тюрем в ходе народного восстания в 2011 году.
66-летний Мухаммед Мурси, входивший в ряды фундаменталистского объединения "Братья мусульмане", стал президентом Египта в результате восстания 2011 года и свержения тогдашнего главы государства Хосни Мубарака. Два года спустя, после волны массовых антиправительственных протестов, прошедших по всей стране, Мурси тоже был свергнут и арестован. После этого ему предъявили многочисленные обвинения, в том числе в шпионаже и госизмене.
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