Экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован. В третий раз

Он обвиняется в причастности к свержению конституционного строя и получении взятки в особо крупном размере. Речь идет, в частности о разгоне уличных протестов в Армении, в результате которых погибли по меньшей мере восемь человек.
Во вторник суд удовлетворил жалобу прокуратуры на смягчение Кочаряну меры пресечения, а также отменил решение о приостановке его дела и направил материалы на доследование.
Бывший президент утверждает, что его дело политически мотивировано и инициировано для того, чтобы не допустить его на ближайшие выборы в Армении.
Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах. После окончания второго президентского срока он вошел в совет директоров российской инвестиционной компании "АФК Система".
В июле 2018 года, вскоре после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, он был арестован, но спустя месяц освобожден из-под стражи.
В декабре Кочаряна снова арестовали, но мае 2019 года освободили под залог и поручительство лидеров Нагорного Карабаха.
После ареста опального президента поддержал президент России Владимир Путин. Визит российского посла к Роберту Кочаряну на позапрошлой неделе вызвал недовольство у армянских властей.
Как можно арестовать президента
Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в связи с делом о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.
Тогда в ходе беспорядков и столкновений протестующих и силовиков погибли десять человек. Пост президента Армении занимал Роберт Кочарян.
По конституции Армении, президент в течение и после срока своих полномочий не может подвергаться преследованию и привлекаться к ответственности за действия, обусловленные его статусом. Привлекать к ответственности за действия, не связанные с его статусом, президента можно лишь после завершения его полномочий.
Но в следственной службе Армении настаивают, что неприкосновенность Кочаряна не является абсолютной. Основанием же для предъявления обвинений Кочаряну глава службы Сасун Хачатряна назвал привлечение армии во время событий 1 марта 2008 года.
"Вовлечение армии в политические процессы запрещено как прошлой, так и нынешней редакцией конституции. Привлечение армии возможно лишь в том случае, если было объявлено военное положение, чего, как известно, не было сделано", - цитирует Хачатрян агентство Новости-Армения.
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