Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста

Экс-президент Армении Роберт Кочарян освобожден из-под ареста под поручительство действующего и бывшего лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Такое решение принял суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, удовлетворив соответствующие ходатайства Саакяна и Гукасяна.

Они выплатили залог в размере одного миллиона драмов и гарантировали, что Кочарян не будет избегать следствия и судебных заседаний. Генпрокуратура Армении обжалует это решение. По мнению прокурора Петроса Петросяна, находясь на свободе, Кочарян может помешать следствию.

В чем обвиняют Кочаряна

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы. В июле 2018 года его задержали и поместили под арест по обвинению в свержении конституционного строя из-за разгона многотысячной акции протеста 1 марта 2008 года. Защита политика оспорила решение ереванского суда первой инстанции, и 13 августа апелляционный суд Армении освободил Кочаряна на том основании, что он как бывший глава государства обладает неприкосновенностью.

Генпрокуратура в ноябре обжаловала это решение, и 7 декабря 2018 года Апелляционный суд Армении постановил вновь арестовать бывшего президента.

Процесс против него начался 13 мая 2019 года. Часть обвинения связана с делом о беспорядках 1-2 марта 2008 года, когда армянская оппозиция, недовольная итогами президентских выборов, начала в стране массовые акции протеста, закончившиеся столкновениями протестующих с правоохранителями. В результате жестких действий властей погибли 10 человек, более 200 получили ранения. Другой эпизод судебного процесса связан с обвинениями в адрес экс-президента в получении взятки в особо крупных размерах.