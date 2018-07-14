Экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер уверен, что Россия не вторгнется ни в одно из государств НАТО, поскольку агрессия в отношении хотя бы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши означает войну со всей НАТО и в результате — третью мировую войну.
Leszek Miller
© wikipedia nuotr.

"Я считаю, что Россия не вторгнется ни в одно из государств НАТО. Ни одной из стран НАТО не угрожает никакая российская агрессия потому, что агрессия в отношении хотя бы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши означает войну со всей НАТО и в результате — третью мировую войну, то есть уничтожение всего мира. Никто на это не пойдет — ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе", — заявил Миллер в интервью РИА Новости.

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Он также считает, что нет "ни одного повода", который Россия могла бы использовать для вторжения в Польшу. "Между Польшей и Россией нет никаких территориальных споров. В Польше нет никакого российского меньшинства, которому Россия хотела бы помочь. В Польше нет ничего, если речь идет о природных ресурсах, чего нет в России. И зачем Россия напала бы на Польшу?" — сказал собеседник агентства.

"Но такая аллюзия или иллюзия, что так может случиться, конечно, присутствует в польской публицистике и в польской политике. Вот оттуда и все действия по усилению восточного фланга НАТО. Пожалуйста. Если это поможет добавить уверенности в том, что Польше будет безопаснее, что НАТО будет безопаснее, то нет проблем", — заключил Миллер.

rus.delfi.ee
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