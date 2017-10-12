В середине сентября делегация Фонда развития предпринимательства Эстонии (EAS) отправилась в поездку в Малайзию и Сингапур. В состав делегации вошли 34 человека, в том числе Таави Рыйвас и его жена Луиза, которая заплатила за поездку самостоятельно и во время пребывания делегации в Малайзии отдыхала на Бали.

Часть делегации, включая Рыйваса, после посещения Сингапура направилась в Малайзию. Там по окончании официальных мероприятий некоторые участники поездки отправились в бар, пригласив с собой работающих в Малайзии эстонцев и других людей, с которыми они познакомились во время поездки - в основном, женщин.

Вечеринка, которая вышла из-под контроля

Вечерника с коктейлями из крепкого алкоголя вскоре вышла из-под контроля, пишет Delfi.ee. Один из членов делегации специально вылил на свою собеседницу напиток, заявив, что хочет сделать ее мокрой. Другую женщину толкнули в бассейн - в результате пострадала ее одежда и все, что было у нее с собой. Протрезвевший виновник пообещал компенсировать ущерб.

Третий инцидент связан с сексуальными домогательствами, отмечает портал. Один из членов делегации завязал беседу с эстонкой Катрин (имя изменено), которая живет в Малайзии. "Это был совершенно обычный разговор. Мы познакомились, поговорили о его жене. Он спросил меня, что меня привело в Малайзию, поговорили об этом", — заявила женщина. Через какое-то время собеседник пригласил ее танцевать, во время танца прижимался к ней, а затем выдернул с танцпола, зажал между двух холодильников и поцеловал.

"Уже во время поцелуя он был очень агрессивным, это было неприятно. Но на этом все не закончилось. Дальнейшее полностью вышло из-под контроля: она задрал мне платье и начал лапать, — рассказывает она. — У меня как будто закружилась голова… Ты хочешь и пытаешься что-то сказать, но не можешь. Я пыталась выйти из этой ситуации, опустила платье, несколько раз просила прекратить. Мне удалось выбраться, я пошла к своему столу. Я думала, он поймет, что сделал и извинится". Мужчина, однако, повернулся к ней и сказал, что у нее такие красивые глаза, что он не может устоять.

Вскоре женщина ушла. По дороге она связалась с друзьями в Эстонии и рассказала о случившемся. На следующий день выяснилось, что еще как минимум две девушки столкнулись на вечеринке с подобным отношением.

Домогательства экс-премьера?

Предположения по поводу того, что мужчина, который домогался к Катрин и другим женщинам, был экс-премьером Эстонии Таави Рыйвасом, на данный момент официально не подтверждены. Советник Рыйваса Аве Тампере не подтвердила, но и не опровергла это предположение. "Мы договорились, что не будем поддерживать никакие спекуляции относительно конкретных людей и имен. Давайте будем чтить эту договоренность. Таави Рыйвас извинился от имени делегации перед всеми людьми, которым случившееся на празднике в Куала-Лумпуре доставило какой-либо негатив", — написала она в своем официальном комментарии.

Тем не менее, как отмечает Delfi.ee, в среду Рыйвас встретился с Катрин и проговорил с ней два часа. Рыйвас просил женщину, а также журналиста (в телефонном разговоре) не назвать в статье имен.

Политик также выступил с официальным заявлением, в котором частично признал свою связь со скандалом на вечеринке. "В опубликованных сегодня статьях меня наряду с другими обвиняют в непристойном поведении во время недавнего визита в Сингапур и Малайзию. Это правда, что одна из участниц вечеринки имела претензии и лично к моему поведению, и мне очень жаль, если я задел чьи-либо чувства. Я лично встретился с этой женщиной, принес извинения и уладил недоразумения", - заявил Рыйвас.

"Несмотря на то, что воспоминания сторон о случившемся не совпадают, это не умаляет того факта, что некоторые люди чувствовали себя на мероприятии плохо. Я еще раз от своего имени и от имени всей делегации приношу извинение всем, кто чувствовал себя в связи со случившимся на празднике плохо. Также прошу прощения у своих жены и детей, которых все это, несомненно, ранит. Мы договорились со сторонами, что не будем спекулировать относительно описанных в статье имен и событий, и я уважаю эту договоренность".

Таави Рыйвас занял пост премьер-министра Эстонии в марте 2014 года и оставался на этой должности два с половиной года. Он стал одним из самых молодых глав государств в мире - на момент утверждения на посту Рыйвасу было 35 лет. В августе 2017 года Рыйвас женился на поп-певице Луизе Вярк.