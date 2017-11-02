Об этом он сказал в интервью Yle Aamu-tv, комментируя доклад Комитета безопасности о возможности вмешательства России в выборы президента Финляндии, первый тур которых состоится 28 января 2018 года.

Как пишет newsru.com, по его мнению, операция по оказанию влияния на выборы уже началась: "На мой взгляд, это очевидно. В качества примера можно взять тему НАТО, позиция России по этому вопросу прослеживается в ряде высказываний на протяжении нескольких лет", - заявил он.

Экс-посол также отметил, что избиратели накануне выборов особенно чувствительны к политическим сообщениям и легко подвержены влиянию с помощью умелых и точно подобранных методов. Информационные операции, по его мнению, являются частью военной доктрины России. Химанен подчеркнул, что информационные операции являются также составной частью военной доктрины России. По его мнению, РФ стремится влиять на финское и другие государства, чтобы они не присоединялись к НАТО и намекает на определенные последствия. "Речь идет о долгосрочных и последовательных попытках оказывать влияние", - говорит Химанен.

Как отмечает Fontanka.fi, Ханну Химанен выступил в поддержку членства Финляндии в НАТО, заявляя, что членство в альянсе поможет улучшить безопасность в республике. Он написал книгу, в которой призывает к вступлению Суоми в Североатлантический альянс, указав, что в вопросе вступления в НАТО можно обойтись без референдума.

Нынешний посол Финляндии в России Микко Хаутала заверял, что Финляндия не планирует присоединяться к НАТО, хотя глава МИД Тимо Сойни не исключает такой возможности.

До этого экс-посол критиковал международную политику России, которая, по его мнению, выражает безразличие в отношении прав человека. "Своими действиями Россия явно показывает свое безразличие в отношении, например, прав человека и международного гуманитарного права. То есть не соблюдает те обязательства, которые большинство стран мира считает своим долгом соблюдать, например, при серьезных гуманитарных кризисах. Очень трудно противостоять такому деятелю, поскольку во многом действия России кажутся бездушными и дерзкими", - говорил Химанен в октябре.

"Российское влияние" обеспокоило финнов после доклада Комитета безопасности

Вопрос о российском влиянии стал актуальным в связи с докладом Комитета безопасности о киберугрозах, направленных против Финляндии. Об этом докладе 28 октября сообщила газета Helsingin Sanomat

В рабочем документе, подготовленном группой экспертов, перечислялись различные гипотетические цели России в связи с предстоящими президентскими выборами в Финляндии. В документе говорилось о желании РФ повлиять на ход выборов и предотвратить вступление страны в НАТО. Специалисты полностью не исключают возможности наемного убийства или теракта в ходе предвыборной кампании.

Отзывы на доклад были разными. Так, президент Саули Ниинисте назвал его "троллингом". "Прозвучало заявление о наемном убийстве. Просто так такими обвинениями не разбрасываются. За этим должна скрываться какая-то задняя мысль", - заявил финский президент.

Адъюнкт-профессор по вопросам политики безопасности России Катри Пюннениеми, которую цитирует Yle^ напомнила, что информационные операции являются составной частью внешней политики России.

"Об этом прямо сказано в стратегических документах России, в частности, в одобренной в прошлом году внешнеполитической доктрине. В ней говорится, что Россия должна стремиться эффективно влиять на общественное мнение за рубежом, используя современные информационные технологии", - считает она. Россия хочет, что ее голос был слышен в мире, объяснила эксперт, и инициативы "поддерживаются разными способами, от традиционной дипломатии до влияния через СМИ".

Кандидат от Зеленых Пекка Хаависто назвал безответственностью спекуляции доклада. Кандидат от СДП Туула Хаатайнен согласилась с тем, что необходимо серьезно относиться к возможным гибридным угрозам, однако, по ее словам, не стоит чрезмерно реагировать и раздувать панику.

В феврале 2017 года правительство Финляндии опубликовало доклад по оборонной политике, в котором говорится о росте напряженности в Балтийском регионе и причастности России к затяжному конфликту на востоке Украины. В документе подчеркивается, что в случае возможного "кризиса" финская армия будет увеличена с 230 тысяч до 280 тысяч военнослужащих. Причем уже рассчитана ежегодная стоимость потенциального повышения боеготовности.

27 июля Финляндию с визитом посетил Владимир Путин. Визит совпал с 100-летним юбилеем независимости Финляндии от России.