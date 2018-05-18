Экс-полковник Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаль выписан из больницы, сообщает Национальная служба здравоохранения Британии.
© Sputnik / Scanpix

Дочь Сергея Скрипаля Юлию выписали из больницы 9 апреля.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта.

Британские власти считают, что против них могли применить нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", а за нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

Москва отвергает все обвинения.

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