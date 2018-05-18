Дочь Сергея Скрипаля Юлию выписали из больницы 9 апреля.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта.

Британские власти считают, что против них могли применить нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", а за нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

Москва отвергает все обвинения.