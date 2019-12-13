Бронзовый призер Паралимпиады-2008 Вики Аггар возмущена слишком мягким, по ее мнению, решением WADA по России. Аггар боролась за полное отстранение РФ от международных соревнований из-за допингового скандала.
WADA
© Reuters / Scanpix

Бронзовый призер Паралимпийских игр 2008 года британка Вики Аггар решила выйти из состава комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в знак протеста против отказа исполкома организации поддержать призыв комиссии спортсменов ужесточить наказание для российских атлетов из-за допингового скандала.

"Не могу быть частью организации, которая ставит политику выше принципов", - говорится в заявлении Аггар, которое в пятницу, 13 декабря, обнародовал в своем микроблоге Twitter журналист британской медиакомпании ВВС Дэн Роан.

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"У меня нет ощущения, что WADA еще существует. Слишком много политических игр (или махинаций), конфликтов и личных интересов привели к слишком большому количеству плохих решений, компромиссов и нарушенных обещаний", - говорится в документе.

Призыв комиссии спортсменов WADA

В заявлении Вики Аггар отмечается, что WADA даже отказалась опубликовать на своем веб-сайте обращение собственной комиссии спортсменов об ужесточении санкций против российских атлетов.

Исполком WADA 9 декабря отстранил Россию от международных соревнований на 4 года за манипуляцию допинг-пробами в Московской антидопинговой лаборатории. В то же время россиянам разрешат состязаться под нейтральным флагом. Аггар входила в число спортсменов, которые добивались полного отстранения РФ от участия в международных соревнованиях.

Deutsche Welle
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