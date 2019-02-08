По данным Mediapart, принадлежащая Кразу компания Mars заключила с Махмудовым договор об оказании услуг в области безопасности. В частности, в июне прошлого года Краз получил от россиянина 294 тысячи евро за охрану недвижимости в Монако, принадлежащей олигарху и его родственникам.
В переговорах о заключении контракта участвовал Александр Беналля, являвшийся в то время советником Макрона по безопасности. В июле 2018 года Беналля и Краз были уволены и взяты под стражу после публикации в газете Le Monde видеозаписи с первомайской демонстрации в Париже, на которой оба наносят побои демонстрантам.
Имя олигарха фигурировало в документах испанской прокуратуры по делу о "русской мафии". По версии следствия, санкт-петербургский предприниматель Геннадий Петров и его ближайшее окружение с конца 1990-х годов отмывали в Испании деньги, полученные в России преступным путем.
Судебный процесс завершился оправданием его второстепенных фигурантов. Девять россиян, которых обвинение называло ядром группировки, суда избежали. По данным прокуратуры, во время суда они находились в России, "вне досягаемости испанской юстиции". Обвинений Махмудову испанские следователи не предъявили.
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