Отстраненный от выполнения обязанностей мэра Риги Нил Ушаков ("Согласие") официально покинул должность председателя Рижской думы, сообщает LETA.
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Как уже сообщалось, Ушаков был избран в Европарламент.

Ушаков был мэром Риги с 2009 года. Он сумел пережить несколько крупных коррупционных скандалов в Рижской думе и ее ведомствах, но продолжал пользоваться широкой поддержкой избирателей. За это время дума взяла курс на оказание значительной социальной поддержки населению и активно осваивала Еврофонды.

Он принял Рижскую думу со сбалансированным бюджетом - в конце 2008-го года накопления Рижской думы составляли 123,7 млн. евро. Бюджет Рижской думы на 2019 год содержит рискованно большой дефицит — 110 млн. или 11%. Его возможный преемник Дайнис Турлайс ("Честь служить Риге") признает, что нового мэра Риги ожидает тяжелая и сложная работа.

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