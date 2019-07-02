Экс-мэр Риги Нил Ушаков официально признан подозреваемым по уголовному делу

К бывшему мэру Риги Нилу Ушакову в рамках расследования уголовного дела о закупках в Rīgas satiksme применен статус подозреваемого. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
Nilas Ušakovas
© Reuters/Scanpix

KNAB отмечает, что в кабинете Ушакова в Рижской думе был обнаружен предмет, который компетентные органы признали устройством стратегического назначения. Согласно действующему латвийскому законодательству, физическим лицам запрещено приобретать, хранить и использовать устройства стратегического назначения.

Сам Ушаков в воскресенье через профиль на фейсбуке сообщил, что в кабинете во время обыска было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое "валялось на полках среди сувениров и разных подарков".

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"Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон. Сам факт, что у меня в кабинете нашли такую поделку из серии кружка юных любителей электроники вызвал у меня, мягко выражаясь, немало удивления. Факт, что именно я же еще и стал подозреваемым в этом процессе вызывает еще больше удивления. Но а больше всего удивления вызывает то, что статус подозреваемого мне дали в крайней спешке прямо накануне начала работы в Европарламенте", - отметил Ушаков, намекнув, что произошедшее похоже на политический заказ.

Ранее уже сообщалось, что KNAB начал уголовный процесс в связи с тремя закупками Rīgas satiksme - о закупке низкопольных трамваев в 2016 году (на сумму 62 597 477 евро), о поставке троллейбусов в 2013 году (на сумму 131 646 135 евро) и о закупке автобусов в 2013 году (на сумму 75 808 297 евро). Предполагается, что представители победивших в конкурсах польских и чешских компаний обеспечивали выплату взяток должностным лицам в РД и Rīgas satiksme. Общая сумма взяток могла составить от 13,5 до 20 млн евро.

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