Испанские власти выпустили европейский ордер на арест Пучдемона, обвиняя его в бунте против государства в связи с организацией референдума о независимости Каталонии - самой богатой испанской провинции. Он скрывался от преследования в Бельгии, но в конце марта решился на поездку в Финляндию. Когда Пучдемон был в Финляндии, Верховный суд Испании выдал повторный ордер.
El Mundo утверждает, что Пучдемон рассматривал два варианта действий, оценивая, куда лучше уехать из Финляндии: либо в Россию, либо в Швецию. Экс-лидер Каталонии решил оставаться в Европе, уехал в Стокгольм, затем в Данию, а затем попытался попасть в Бельгию через территорию Германии. Там его и задержали, напоминает ТАСС.
В четверг германский суд разрешил экс-главе каталонского правительства выйти на свободу под залог в 75 тыс. евро. Инстанция также постановила, что выдача политика Испании по статье "подстрекательство к бунту" невозможна. Однако обвинения в коррупции в форме "растраты госсредств" по-прежнему не исключают такого варианта развития событий. Судьи также пришли к выводу, что нет очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции.
Сейчас Пучдемон не имеет права покидать территорию ФРГ без разрешения Генпрокуратуры Шлезвиг-Гольштейна, которая ведет дело. Он должен еженедельно отмечаться в полиции и сообщать органам о смене своего местопребывания в Германии.
Как передает Reuters, в субботу Пучдемон заявил, что до решения вопроса о его экстрадиции будет жить в Берлине.
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