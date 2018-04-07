Испанские власти выпустили европейский ордер на арест Пучдемона, обвиняя его в бунте против государства в связи с организацией референдума о независимости Каталонии - самой богатой испанской провинции. Он скрывался от преследования в Бельгии, но в конце марта решился на поездку в Финляндию. Когда Пучдемон был в Финляндии, Верховный суд Испании выдал повторный ордер.

El Mundo утверждает, что Пучдемон рассматривал два варианта действий, оценивая, куда лучше уехать из Финляндии: либо в Россию, либо в Швецию. Экс-лидер Каталонии решил оставаться в Европе, уехал в Стокгольм, затем в Данию, а затем попытался попасть в Бельгию через территорию Германии. Там его и задержали, напоминает ТАСС.

В четверг германский суд разрешил экс-главе каталонского правительства выйти на свободу под залог в 75 тыс. евро. Инстанция также постановила, что выдача политика Испании по статье "подстрекательство к бунту" невозможна. Однако обвинения в коррупции в форме "растраты госсредств" по-прежнему не исключают такого варианта развития событий. Судьи также пришли к выводу, что нет очевидных предпосылок для преследования Пучдемона по политическим мотивам в Испании в случае его экстрадиции.

Сейчас Пучдемон не имеет права покидать территорию ФРГ без разрешения Генпрокуратуры Шлезвиг-Гольштейна, которая ведет дело. Он должен еженедельно отмечаться в полиции и сообщать органам о смене своего местопребывания в Германии.

Как передает Reuters, в субботу Пучдемон заявил, что до решения вопроса о его экстрадиции будет жить в Берлине.

В России нашел убежище Эдвард Сноуден - бывший сотрудник АНБ, благодаря которому общественность узнала о программах электронной слежки американского агентства. США аннулировали его паспорт, когда он транзитом находился в аэропорту Шереметьево в Москве. В 2014 году он получил вид на жительство в России. В начале 2017 года ему продлили вид на жительство на два года.