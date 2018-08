Джон Маккейн страдал от агрессивной формы рака головного мозга. Информация о том, что у него диагностировали рак, появилась в американской прессе еще летом 2017 года. Некоторое время после этого Джон Маккейн еще продолжал вести активную политическую работу в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Политик Джон Маккейн рос в семье потомственных военных, его дед и отец были адмиралами военного флота. Маккейн участвовал во Вьетнамской войне в качестве пилота истребителя. Его самолёт был сбит, после чего он пять лет провёл в плену, где подвергался пыткам.

Когда ему задали вопрос, как он хочет, чтобы его запомнили, сенатор Маккейн ответил: "Я служил моей стране", добавив, что он надеется, что люди добавят – "с честью".

В минувшем октябре, через несколько месяцев после того, как у него был диагностирован рак мозга, на церемонии вручения ему Медали свободы в Национальном центре Конституции, Маккейн сказал: "Нам повезло. Мы живем в свободной стране, стране, где все возможно. Мы получили благословение, и мы, в свою очередь, стали благословением для человечества".

Сенатор Джон Маккейн был активным сторонником жестких санкций против путинского режима, и подчеркнул несколько лет назад в прямом обращении к россиянам, что он "более пророссийский чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня", поскольку российские власти "не уважают ваше достоинство, <...>, преследуют, угрожают, и запрещают организации, защищающие ваше право на самоуправление", а также поощряют процветание коррупции в ваших судах и в экономике, терроризируют и даже убивают журналистов, пытающихся разоблачать их коррумпированность".

В последние месяцы жизни Маккейн также нередко выступал с критикой президента США Дональда Трампа - в том числе за его совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Накануне смерти, в пятницу, семья Маккейна сообщила, что он принял решение отказаться от дальнейшего лечения.

Синди, вдова Джона Маккейна, написала в Твиттере в субботу: "Мое сердце разбито. Мне так повезло жить приключением любви к этому невероятному человеку на протяжении 38 лет. Он умер так же, как он жил – по его собственным правилам, в окружении любимых им людей, в месте, которое он любил больше всего".

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best.— Cindy McCain (@cindymccain) 26 августа 2018 г.